Belediye personelinin çocuğunun vefatı nedeniyle Lefkoşa Çocuk Şöleni iptal edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi, bugün gerçekleştirilmesi planlanan Lefkoşa Çocuk Şöleni'nin iptal edildiğini duyurdu. İptal kararının, belediye personelinin çocuğunun ani vefatı nedeniyle alındığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Bugün (1 Haziran Pazartesi) yapılması planlanan Lefkoşa Çocuk Şöleni, belediye personelimizin çocuğunun ani vefatı dolayısı ile iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.