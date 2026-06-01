CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi’nden Nazım Hikmet’i anma etkinliği

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, dünyaca ünlü usta şair Nazım Hikmet’i, aramızdan ayrılışının 63'üncü yıl dönümünde özel bir etkinlikle anmaya hazırlanıyor. "Nazım Hikmet'i Şiirleri İle Anıyoruz..." başlığıyla gerçekleştirilecek olan anlamlı program, 5 Haziran 2026 Cuma akşamı saat 19:30’da Mağusa Martinengo Tabyası’nda (Çifte Mazgallar) sanatseverlerle buluşacak.

Tarihi Martinengo Tabyası’nın büyüleyici atmosferinde düzenlenecek olan gecede, usta şairin hafızalara kazınan şiirleri sanatçı dostlar tarafından seslendirilecek. Akustik müzik dinletisinin eşlik edeceği bu özel programda, müzik ve şiir iç içe geçerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Asya İlktaç, sanat severleri davet etti

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya İlktaç, tüm sanatseverleri bu anlamlı geceye davet etti. İlktaç açıklamasında, "Tarihin büyüleyici atmosferinde, akustik müzik eşliğinde gerçekleştireceğimiz bu özel etkinlikte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Hep birlikte usta şairin 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçsine...' dizelerindeki umuda, birliğe ve sevgiye ortak olalım" ifadelerini kullanarak tüm halkı 5 Haziran'da Mağusa'daki buluşmaya çağırdı.