“Temaslar öze ilişkin olacak”

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in haziran ayında Kıbrıs’ta taraflarla gerçekleştireceği temasların Kıbrıs sorununun özüne ilişkin olacağına dair güney basınının iddiaları bugün de devam etti.

Alithia gazetesi: “Holguin’in Kıbrıs’taki Temasları Öze İlişkin” başlığı altında verdiği haberinde, bu konuda Kıbrıs Haber Ajansı’nın edindiği bilgileri ve Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün yaptığı açıklamayı yansıttı.

Gazete, Holguin’in adaya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin şu ana kadar bilinen tek unsurun liderlerle görüşme gerçekleştireceği olduğunu belirtirken, üçlü bir görüşmenin yapılıp yapılmayacağının ise netlik kazanmadığını aktardı.

Holguin’in temaslarında Guterres Çerçevesi, bugüne kadar sağlanmış uzlaşılar ve temmuz ayında 5+1 şeklinde bir konferans gerçekleştirilmesi için koşulların uygun olup olmadığının gündeme gelmesinin beklendiğini belirten gazete, şu ana kadar uzlaşıya varılmış Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) uygulanması sürecinin de gündeme gelmesinin beklendiğini vurguladı.

Kombos, Kıbrıs sorununda “çok ciddi gelişmeler” bekliyor

Gazete haberinin devamında ise, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in önceki günkü “fırsat penceresinden” bahsettiği açıklamasına yer verirken, Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ise dün “Alpha’ya” yaptığı açıklamada “çok ciddi gelişmeler beklediğini” söylediğini aktardı.

Habere göre Kombos, “Holguin’in adaya gelişiyle çok ciddi gelişmeler beklediğini” iddia ederken, BM’den “Holguin’in metodolojisinde, gayrıresmi konferansa götürecek ve bu konferansta ele alınacak bir belge hazırlamak olup olmadığını netleştirmesini beklediklerini” ifade etti.

Kombos: “Konferansa gitmemiz ve öze ilişkin görüşmelere başlamamız için kabul görecek bir belge olacak mı yoksa gecikmeler mi yaşanacak kesin olarak söyleyemeyiz. Holguin’in BM Genel Sekreteri'nden alacağı talimatlar sonrasındaki başlangıç noktasını ve nasıl bir yol izleyeceğini görmek önemlidir.” şeklinde konuştu.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Holguin’in Kıbrıs’taki Temasları Öze İlişkin” başlığı altında okuyucuya yansıttı.