Barselona Flamenko Balesi, dünya turuna Kıbrıs’ı da ekledi

Murat OBENLER

Bugüne kadar dünyada 50 ülkede 500’ün üzerinde gösteri yapan ve 500 bin civarında seyirciye ulaşan Barselona’nın en önemli flamenko dans merkezlerinden Barselona Flamenko Balesi (Barcelona Flamenco Ballet) Bizet’in Carmen’ini kendi yorumuyla Kıbrıs’ta da sahneye taşıdı. Atria Müzik organizasyonu ile Kıbrıs’ta 21,22 ve 23 Mayıs’ta sırasıyla Baf, Lefkoşa ve Limasol’da sanatseverlerle buluşan Carmen, Barselona Flamenko Balesi yorumuyla ilk kez Kıbrıs’ta sahneye kondu.



David Gutiérrez’in harika kareografisiyle flamenko ve bale çağdaş bir şekilde sahneye taşındı

BFB’nin kurucusu ve kareografı David Gutiérrez Molina’nın bale ile flamenkoyu harmanladığı çağdaş yorumu ile 10 dansçı ve 5 müzisyen Kıbrıs’ta da sanatseverleri kendine hayran bıraktı. David Gutiérrez Molina’nın baş dansçı olarak da sahnede yer aldığı gösteri Carmen’i tarihsel olarak sınıflandırıldığı geleneksel anlayışın ötesine taşıyarak onu günümüzün çağdaş toplumunun gerçekliğine uyarlıyor.



BFB’nin Carmen yorumu herkesi büyüledi

Bizet'nin orijinal müziğini, canlı gitar performanslarını, caz etkilerini ve flamenko şarkıcılığının ifade gücünü ustaca birleştiren performans gerek müzikal repertuvarın zenginliği gerek müziğin etkileyici yorumu gerek dansçıların sahnedeki harika flamenko dansları gerekse de görsel malzemenin yerinde kullanımı ile herkesi büyüledi.



Alkışlar uzun süre susmadı

Uzun süren alkışlar karşısında bir modern flamenko dansı daha sahneye koyan topluluk seyircilerle harika iletişimi ile onları da gösterinin içine çekti.