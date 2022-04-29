Ulukışla'da yangın: Arpa, buğday ve kuru otlar yandı

Ulukışla yolunun doğu kısmında bugün bir tarla içerisinde çıkan yangın sonucu, arpa ve buğday ile kuru otlar yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.00 sıralarında Ulukışla köyü yolunun doğu kısmında bulunan bir tarlada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve buğday ile kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ekipleri ile bölge halkı tarımsal araçlarla müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.