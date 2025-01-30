Uluçay’dan DAÜ mezunlarına kutlama

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunlarını kutladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre Uluçay, kutlama mesajında, mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi, tüm mezunları ve ailelerini gönülden kutladığını belirtti.

Uluçay, bugüne kadar DAÜ’den mezun olan 75 bini aşkın öğrencinin kendi ülkelerinde ve bulundukları ülkelerde birçok başarıya imza attıklarına ve hem Gazimağusa’nın hem de DAÜ’nün fahri temsilcisi olduklarına işaret etti.

“2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ’den mezun olacak öğrencilerin de gelecek hayatlarında başarılı olacağına inancım tamdır” diyen Uluçay, mezunlara yönelik “Aldığınız eğitimin başarılarınızda büyük yardımı dokunacağına inanıyorum. Sizlere ve ailelerinize mutlu ve sağlıklı bir gelecek diliyor, her zaman sizleri KKTC’ye ve Gazimağusa’ya bekliyorum.” ifadelerini kullandı.