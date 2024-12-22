Uluçay: “Daha güzel yollar ve kaldırımlar için çalışmaya devam edeceğiz"

Gazimağusa Belediyesi (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay, kentin en yoğun caddelerinden, Hurmalı Çember - City Mall yolu olarak bilinen Şehit İbrahim Hasan Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleyman Uluçay, inceleme sırasındaki açıklamasında belediyenin ekonomik olarak daha iyi duruma gelmesiyle önümüzdeki yıl asfaltlama çalışmalarına daha fazla ağırlık verileceğini söyledi.

Başkan Uluçay'ın açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehrimizin en önemli problemlerinden biri olan bozuk yolların ve kaldırımların onarılması konusunda somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Cumartesi ve Pazar Hurmalı Çember - City Mall yolu olarak bilinen güzergâhta ekiplerimiz asfaltlama çalışmasına devam ediyor… Tüm bu çalışmaların sürdürülmesini yakından takip eden Bayındırlık Birimi Sorumlumuz Zübeyir Ercen'e, Bayındırlık ve Projeler Şube Amirimiz Abide Başman Eryaşar'a, sahada görev yapan zabıta arkadaşlarımıza, yolun asfaltlanması esnasında arabalarını çekerek ekiplerimize yardımcı olan bölge esnafına ve asfalt temini konusunda bize destek veren Ulaştırma Bakanlığı ile Kara Yolları Dairesi'ne çok teşekkür ederim. Adım adım daha güzel yollar ve kaldırımlar için çalışmaya devam edeceğiz"