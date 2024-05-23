"Ülkeyi kaosa sürükleyen bir hükümet ile karşı karşıyayız"

Başbakanlık önünde hayvan üreticilerinin eylemi dördüncü gününe girdi. Sabah saatleri itibariyle çok sayıda polis hem Başbakanlık, hem de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın önceki akşamki açıklamalarının üzerine eylemin şiddeti dün artmış, eylemciler dün hem Başbakanlık, hem de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde şiddetli bir eylem gerçekleştirmişti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyet dün akşamüzeri sendika ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmiş, ithal etin iptal için Cuma gününe kadar süre tanımıştı.

Cuma gününe kadar bir gelişme olmaması halinde ise Genel grevin uygulanacağı belirtilmişti.

YENİDÜZEN ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

SAAT 12.00

Naimoğulları: "Hükümetin yanlış politikalarına teslim olduk"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları az önce yaptığı açıklamada, ülkeyi kaosa sürükleyen bir hükümet ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Her gün yapılan zamlar altında yok olduklarını kaydeden Naimoğulları, ithal etin çözüm olmadığını söyledi. Dertlerinin üretimi devam ettirmek olduğunu ifade eden Naimoğulları, haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi, "Bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız bilmeden konuşmayın siz kimin adamısınız?" dedi.

Üretim planlaması yapıldığını ifade eden Naimoğulları, üreticinin artık uyandığını söyledi. Narenciye ile bir çok sektörü bitirdiklerini belirten Naimoğulları, Tarım Bakanlığı'nın bugün Başbakanlık'ta olduğunu belirterek beklediklerini kaydetti.

SAAT 11.00

Başbakanlık önünde bugün yeniden ateş yandı, bazı üreticilerin hayvanlarıyla birlikte geldiği dikkat çekti.