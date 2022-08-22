Ülkeye okul yaptı, devlet yol getiremedi

Yeni eğitim ve öğretim yılında eğitim sistemine katılması planlanan Meral – Vedat Ertüngü Lisesi’nde çalışmalarda sona gelindi. Buna karşın okula devlet tarafından yapılacağı ifade edilen yol, hala tarla gibi…

Vedat Ertüngü tarafından yapımı devam eden projenin betonarmesinde sona gelinirken, devlet tarafından yapılacak olan yol yapımı, bahçe duvarı çekilmesi gibi çalışmaların hala yerinde saydığı görüldü.

Projede, Kermiya bölgesindeki Polis Okulu’nun yanından ve okulun çembere yakın olan doğu tarafından olmak üzere 2 girişi bulunurken, her iki güzergahın da yolu hala toprak, asfalt yapılmayı bekliyor.

Bölgenin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlı olduğunu anlatan proje yapım sorumlusu Vedat Ertüngü, projeye su bağlatma konusunda da sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Projeyi teslim tarihinden önce bitireceğini anlatan Ertüngü, dış çevre düzenlemesi, park ve asfalt yol çalışmalarının devlet tarafından tamamlanacağını belirtti.

Kendi taahhüdünde olan tüm çalışmaları eylül ayına dek bitireceğini de anlatan Ertüngü, 34 dönüm arazi üzerine yapılan okul projesinin yapımı sırasında devletten beklediği ilgiyi görmediğini belirtti.

2021 yılının Mart ayında imza atıp işe başladığını anlatan Ertüngü, o günden itibaren yol yapımı için sözlü girişimde bulunduklarını belirterek, “Yolu olmadığı için kışın 3 ay neredeyse hiç çalışamadık, çamurdan giremedik. İşimiz aksadı ama yine de zamanından önce teslim edeceğiz. Okul bitmeye yakın, Eylül ayında projeyi teslim edeceğiz ama kışın bu yollar yapılmazsa çok sorun yaşanır. Bu sorunlar bir an önce giderilmeli. Bizler Gönül işi ortaya koyduk, bittiğinde bile koymaya devam edeceğim” dedi.

“Devlet de henüz işin başında iken, yol için, park, bahçe işleri için önceden hazırlığını yapmış olsaydı çok daha karlı çıkacaktı”

Okulda orta ve lise olmak üzere 540 çocuğun eğitim alacağını anımsatan Ertüngü, “Burayı çocuklarımız için yapıyorum, devlet için değil.” şeklinde konuştu.

Projeyi hayata geçirme aşamasını değerlendiren Ertüngü, şöyle devam etti:

“Bazı insanlar çok duyarlı, bu alanın çocukların faydasına yapılacağını bildiği için bana yardımcı oldular, 1 TL’ye aldıkları malı bana 1 TL’ye sattılar, hiç kar gütmediler. Buranın yapımı için öngördüğüm malzemeleri önceden almıştım, tüm malzemelerimi bağlamıştım, ekonomik kriz gelmeden bu yatırımı yapmam çok karlı bir adım oldu. 2 Milyon Sterlin gibi bir rakam mal olan bu projeyi şimdi 6 Milyon Sterlin’e bile bitmeyecekti. Devlet de bu yönde henüz işin başında iken 2021 yılında bu yol için, park, bahçe işleri için önceden hazırlığını yapmış olsaydı çok daha karlı çıkacaktı. Biz bu işe gönül koyduk, baş koyduk, severek canımıza yapar gibi çalıştık. Yeter ki niyet olsun, istenirse kısa sürede yapılır.”

Yol güzergahında da düzenleme yapılmalı”

Asfalt yol yapılırken güzergahta da düzenleme yapılması gerektiğini anlatan Ertüngü, “Yol eğer asfaltlanmazsa aileler ve öğrenciler çok sorun yaşacak” dedi.

10 yılı aşkındır bir okul yapma ve çocuklara adama hedefi olduğunu anlatan Ertüngü, bunu hayata geçirme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Ertüngü, “Biraz daha ilgi bekliyordum, projenin başından beridir yolun yapılması gerektiğini, aksi halde sıkıntı yaşanacağını sürekli anlattım ama duyuramadım” şeklinde konuştu.

“Okula şimdiden talep var”

Binadaki bazı çalışmaların zaman içinde kullanımla birlikte yerine oturacağını da kaydeden Ertüngü, el birliğiyle kısa sürede her sorunun üstesinden gelineceğine olan inancını belirtti. Ertüngü, “Şimdiden arayıp biz de yardım edelim diyenler, çocuğumu da buraya kaydedin diye talep edenler var, bu benim yetkimde değil. Birlik içinde burası çok daha güzel hale gelecektir” dedi.

“Vergiden muafsın dendi, mahsuplaşmaya gidildi”

Yapılan anlaşmada projeyle ilgili tüm vergilerden muaf olacağı ifade edilen Ertüngü, buna karşın ‘mahsuplaşırız’ yanıtını aldığını anlattı. Ertüngü, “2 Milyon Sterlin’e yakın bir harcamam oldu, 200 bin Sterlin’e yakın bir vergi ortaya çıktı, bunu devlet alıyor. Almasaydılar bununla okula belki bir futbol sahası veya basket sahası daha yapardım, yine okula giderdi, çocuklara faydası olurdu. Yaşlılar için bakımevi yapacağını ifade eden bazı müteahhit arkadaşlarım sırf bu vergi nedeniyle hayalindeki projesinden vazgeçti. Bu tarz uygulamalar çok yanlış…” yorumunda bulundu.

Okullar dökülüyor