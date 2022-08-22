Okullar dökülüyor

Fehime ALASYA

Yeni eğitim yılının başlamasına haftalar kala bazı okullar hala enkazı andırıyor. Okullardaki bakımsızlık ve eksiklikler, geçmiş yıllarda yaşanan sorunların bu yıl da baş göstereceğini işaret ediyor…

Bazı inşa edilen okullar yeni eğitim yılına yetiştirilmek için adeta devlet prosedürleriyle boğuşurken, bazı mevcut okullar ise hala tamir görmediği için adeta dökülüyor.

Ülkedeki okulların yüzde 86’sının 1974 öncesi yapılar olduğunu anımsatan eğitim sendikaları, yeni okul projelerinin tamamlanması ve var olan okulların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim Bakanlığı’nın mevcut eski okul binalarıyla ilgilenmediğin kaydeden eğitim sendikaları, yeni yapılara da gereken önemin verilmediğinden yakındı. Bunun son örneği olarak yapımı hala devam eden ve sonlandırma aşamasında olan Meral – Vedat Ertüngü Lisesi oldu. Betonarme binanın inşasında sona gelindi. Eylül ayında teslim edilecek olan proje hala asfalt yol ve bahçe duvarı bekliyor…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“600 kişilik kapasitesi olan okulda 1100 öğrenci, öğretmen ihtiyacı 180’i bulacak…”

Genel olarak Bakanlığın bu yıl okullarla ilgili hiçbir çalışma yapmadığını savunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı okulların durumunun vahim olduğunu kaydetti. Elmalı, bir süre önce okulların durumuyla ilgili yayımladıkları bazı fotoğrafların üzerine çeşitli girişimlerin yapıldığını anlattı.

Bazı okullarda ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Elmalı, “Bazı okulların yıkılıp yeniden yapılması gerek, okullar açıkken tavanı çöken sınıflar olmuştu. Geçici işlerle geçici çözümler üretilmeye çalışılıyor” dedi.

Bakanlığın boya ihalesine çıkıp, sadece boyama ile sıkıntıların giderilmeye çalışıldığını anlatan Elmalı, “Kolonlar dökülüyor ama sıva ile boya yapılması için girişim başlatıldı” şeklinde konuştu.

Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi’nde 700 öğrenci için sadece 10 tane tuvalet bulunduğunu kaydeden Elmalı, bunun büyük sıkıntı teşkil ettiğini dile getirdi.

Elmalı, “Bu kadar yetersiz kapasite içinde tuvaletlerin temizliği, hijyeni, günlük bakımı mümkün değil giderilemez.” görüşünü paylaştı.

“600 kişilik kapasitesi olan okulda 1100 kişi”

Birçok okulda ek binaya ihtiyaç duyulduğunu da belirten Elmalı, yeni okullarda sorun bulunmadığını, buna karşın eski okulların artık ihtiyaca cevap vermediğini anlattı.

Elmalı, özetle şunları dile getirdi: “

“600 kişilik okulda 1100 öğrenci var. Namık Kemal Lisesi'nde öğrenci sayısı 1100’ü aştı ama zamanında yapılırken bu binanın kapasitesi 600, 700'dü. Sınıf sayısı arttırıldı ama diğer alanlardan kısıtlandı. Bazı okullarda resmi çalışma alanları, laboratuarlar kapatıldı, sınıf yapıldı. Yıllar içinde yenilenmeyen binalar daha da kullanılmaz hale getirildi.

Lapta Yavuzlar Lisesi’nin bir bloğunda yer alan çatı kısmında bulunan çatlak, hala tehlike arz ediyor. Ayrıca okulda 'Tehlikeli Bina' olarak raporu bulunan bloğun yarısı da yıllar önce yıkılıp tekrardan yapılmasına rağmen, diğer yarısı hala yapılmadı. Bir yanı tehlike saçmaya devam ediyor.”

“Öğretmen ihtiyacı 180’i bulacak…”

161 öğretmen ihtiyacı olduğunu da anlatan Elmalı, bu sayının Ağustos ayında 180’i bulacağını kaydetti.

Elmalı, özetle şunları dile getirdi:

“Bu sayıya Ağustos ayında ortaya çıkacak olan emeklilikler dahil değil. Bu sayının 180’i bulacağını düşünüyorum. Sınavlar hafta sonu yapılmasına rağmen, bakanlık hala bu tespitleri dikkate almıyor. Bakanlık branşlarda öğretmen eksiltme gideceğini ifade ediyor, bu neye göre yapılacak? Bakanlık ihtiyaçları görmezden geleceğini anlatıyor. Bunu kabul edemeyiz. Bakanlık 161 öğretmen ihtiyacı göstermezse, daha az atama yapar, öğretmen eksikleri ile yıla başlayacağız.

Her yıl aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Emeklilikle ilgili bazı düzenleme yapılmalı, bazı yaptırımlar olmalı ki hiçbir okul emeklilik nedeniyle öğretmensiz kalmasın”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş:

“7 ilkokul ihtiyacı, yıkılması gereken okul, yapılması gereken tadilatlar…”

Okulların %20’sinde öğretmen tuvaleti, öğrenci tuvaleti, kantin ve açık oyun alanı eksiklikleri gibi en temel fiziki ihtiyaçlarda dahi eksiklikler olduğunu anlatan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların %60’ında zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı odaların bulunmadığını da belirtti.

Okulların birçoğunda tadilat ve bakımına tamamlanmadığını kaydeden Maviş, okulların % 86’sının 1974 öncesi yapılar olduğunu anımsatarak, yeni okul projelerinin tamamlanması ve var olan okulların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Maviş, yapılan güncel tespitlerde Alsancak, Dikmen, Gönyeli ve Hamitköy/Kaymaklı bölgesine birer, Girne bölgesine üç olmak üzere ivedi olarak en az 7 ilkokul ihtiyacının devam ettiğini dile getirdi.

Yeniboğaziçi İlkokulu’nun 2019 yılında alınan deprem fizibilite raporu neticesinde yıkılıp yeniden inşa edilme kararı olmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmadığını kaydeden Maviş, yeni eğitim yılına bu haliyle girileceğini kaydetti.

KALEM KALEM SORUNLAR…

Maviş, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada okulların sıkıntılarına dair şu detayları paylaştı:

“15 Ağustos 2022 itibariyle okullarımızın birçoğunda tadilat ve bakım tamamlanmamıştır. Bunlardan bazıları;

1. Karakol İlkokulunun kuzey yönüne bakan blokta bulunan sınıflarda çürüme vardır ve kolonlarda inşaat demirleri görünecek derecede yıkıntılar vardır.

2. Türkmenköy İlkokulunda koridorların dam, çatı ve öğrenci tuvaletlerinin tadilat ihtiyacı devam etmektedir.

3. Kalkanlı Anaokulunda koridor tavanı çökmüştür ve tadil edilmemiştir.

4. Çayönü-İncirli İlkokulunda koridor tavanı dökülmektedir ve tadil edilmemiştir.

5. Balıkesir-Meriç İlkokulunda öğrenci tuvaletlerinin tavanı çökme tehlikesi arz etmektedir.

6. Şht. Özdemir Anaokulunun akıtan çatısı tadil edilmemiştir.

7. Alaniçi İlkokulu anasınıf bölümünün akıtan çatısı tadil edilmemiştir.

8. Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulunun doğu yerleşkesinde inşaat demirleri görünecek derecede yıkıntılar vardır. Ayrıca bu okulun artan nüfus nedeniyle üç ek dersliğe ihtiyacı vardır.

9. Karakum Anaokulunda bina inşaatı hatalı yapılmıştır. Okul binası fiziken dörde ayrışmış haldedir ve sınıf içerisinden gökyüzü görünmektedir.

10. Değirmenlik İlkokulunda yıkılıp yeniden inşa edilmesi kararı olan binalarına herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır ve yeni eğitim yılına bu haliyle girecektir.

11. Yeniboğaziçi İlkokulunun 2019 yılında alınan deprem fizibilite raporu neticesinde yıkılıp yeniden inşa edilme kararı olmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır ve yeni eğitim yılında bu haliyle girecektir.

12. Dörtyol İlkokulunun yıkılıp tekrar inşa edilmesi gerektiği raporu olan tuvaletlerine herhangi bir müdahale yapılmamıştır.

12. Bugün itibariyle Lefkoşa Özel Eğitim Okulunun tamamının tadilatı gerçekleşmemiş, Güzelyurt Maarif Anaokulunun çatı bakım onarımı yapılmamış, Konuklar İlkokulunun tuvaletleri yıkılıp yeniden yapılmamıştır. Merkez İhale Komisyonu web sayfasında ihalenin devam ettiği görülmektedir.

“Okulların %80’inde kapalı spor salonu yok”

KTÖS olarak Haziran ayında yaptığımız basın açıklamasında okullarımızın önemli bir kısmında en temel fiziki ihtiyaçlarda dahi eksiklikler görülmekte olduğunu belirtmiştik. Okulların %20’sinde öğretmen tuvaleti, öğrenci tuvaleti, kantin ve açık oyun alanı eksiklikleri olduğunu ifade etmiştik. Çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olan müzik, resim, beden eğitimi ve yabancı dil gibi derslerin işleneceği ayrı sınıflar okulların %60’ında olmadığını söylemiştik.

Kuzey Kıbrıs iklim şartlarında sağlıklı bir şekilde beden eğitimi ve spor yapabilmek için gölge alana ihtiyaç duyulduğu aşikârken, okulların %80’inde kapalı spor salonu olmadığının altını çizmiştik.

Bu eksiklikler yanında okullarımızın neredeyse tamamı yaz aylarında tadilat ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. En acil olarak görülen boyama, dam/tavan/çatı bakımı, izolasyon, su basman tamiri, kapı ve pencere değişimi, su çeşmeleri, elektrik trafoları, depo bakım ve temizliği, okul bahçe duvarları gibi bakım ve onarımlar Eylül ayına kadar süratle tamamlanması gerektiğini hem Eğitim Bakanlığı yetkililerinin hem de kamuoyunun bilgisine getirmiştik.”