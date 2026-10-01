Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu 25 Ekim’de koşulacak

Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonu, Ülker ana sponsorluğu ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek maratondan elde edilecek gelir, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine destek amacıyla bağışlanacak.

Lefkoşa Surlariçi Bandabuliya Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ülker adına Atakom Ltd. Direktörü Tolga Atakan ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı organizasyonla ilgili bilgi verdi.

Harmancı: “Maraton ‘kalpten kalbe koşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilecek”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bu yılki maratonun “Kalpten kalbe koşuyoruz” sloganıyla gerçekleştirileceğini belirterek, ülkenin en yüksek katılımlı organizasyonlarından biri olan yarı maratonda bir kez daha buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Maratonun 14’üncü kez düzenleneceğini anımsatan Harmancı, organizasyonun her yıl kapasitesini artırdığını söyledi.

Lefkoşa Yarı Maratonu’nun yalnızca sosyal amaçlı bir spor etkinliği olmadığını kaydeden Harmancı, organizasyonun koşu kültürünün gelişmesine ve koşu gruplarının oluşmasına katkı sağladığını belirtti.

Harmancı, kamu kurumlarının organizasyonları aracılığıyla sağlıklı yaşamı teşvik edebileceğini ifade etti.

Maratondan elde edilen gelirin bu yıl da bağışlanacağını belirten Harmancı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının toplumda derin üzüntü yarattığını söyledi.

Bu nedenle maratondan elde edilecek gelirin, faciada yakınlarını kaybeden ailelere destek amacıyla verileceğini belirten Harmancı, faciada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti, yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Harmancı, Ülker’in maratonun ana sponsoru olduğunu belirterek, “Bu yıl bir kez daha Ülker’le birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

KKTC Atletizm Federasyonu’na da teşekkür eden Harmancı, federasyonun katkısı olmadan organizasyonun gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Harmancı, Under Armour, Radyo Juke, Elite Hospital, Onbaşı İşletmeleri Ltd., Saydam, Saka Su, Turkcell, Saka, Bosch, Özmerhan Otomotiv ve K.T. Fizyoterapistler Derneği’nin yan sponsor olarak organizasyona katkı koyacağını açıkladı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin de her yıl olduğu gibi bu yıl gönüllü hakem desteği vereceğini belirtti.

“Bu yıl ilk kez 5 km koşusu yapılacak”

Harmancı, 21 ve 10 kilometrelik yarışların yanı sıra bu yıl ilk kez 5 kilometrelik koşunun da yapılacağını açıkladı. Harmancı, yarı maraton kapsamında çocuk koşusu ve 4 km’lik halk koşusu yapılacağını da söyledi.

Koşu saatleri hakkında da bilgi veren Harmancı, 21 km koşusunun saat 07.00, 10 km’nin saat 07.30, 5 km’nin saat 08.00, çocuk koşusunun saat 09.40 ve son olarak halk koşusunun ise saat 10.30’da başlayacağını ifade etti.

Harmancı, KKTC Atletizm Federasyonu’nun talebi doğrultusunda bu yıl tüm yarış kategorilerinin beşer yaş aralıklarıyla düzenleneceğini belirterek, bu değişiklikle organizasyonun uluslararası standartlara daha da yaklaştırıldığını kaydetti.

Atakan: "Organizasyona destek vermekten memnunuz"

Yarı maratonun ana sponsoru Ülker adına konuşan Atakom Ltd. Direktörü Tolga Atakan, ilk düzenlenen maratonda da sponsor olduklarını anımsatarak, sonraki yıllarda da organizasyona destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Atakan, organizasyonun ünü ve kapsamıyla başkent Lefkoşa’nın sınırlarını aşan bir etkinliğe dönüştüğünü belirterek, maraton tarihinin açıklanmasının ardından birçok kişinin organizasyonda yer almak istediğini söyledi.

Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Atakan, bu yılki organizasyonun yaşanan acının hafifletilmesine katkı koymayı amaçlayan insani bir boyut taşıdığını ifade etti.

Atakan, “Sosyal sorumluluk yaklaşımımız kapsamında organizasyonun bir parçası olarak, yemeğe bir tutam tuz olmak bizim için son derece önemli.” dedi.

Sakallı: “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da LTB ile işbirliği içinde çalışmaktan memnunuz”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da LTB ile iş birliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

LTB’yi organizasyona yaptığı katkılardan dolayı kutlayan Sakallı, belediyenin ilk günden itibaren Atletizm Federasyonu ile birlikte organizasyonun geliştirilmesi için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Sakallı, organizasyonun geçmiş yıllarda çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerine de katkı koyduğunu anımsatarak, LTB tarafından Onkoloji Çocuk Servisi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Yaşam Merkezi ve SOS Çocukköyü gibi kurum ve kuruluşlara destek verildiğini belirtti.

“Bu ülkede yaşanan her sıkıntıya merhem olmak için yola çıkıldı.” diyen Sakallı, belediyeciliğin bu anlayışla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Sakallı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür ederek, iş birliklerinin artarak devam etmesini diledi.

Basın toplantısının sonunda yan sponsorlar tanıtıldı. Sponsor temsilcileri, organizasyonun bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantı, toplu anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Haber: Gülden Hacımevlüt Alyaz / Fotoğraf: Erol Uysal