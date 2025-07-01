Cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP adayı Tufan Erhürman'ı destekleme kararı alan Toplumcu Demokrasi Partisi'nde Genel Sekreter Nevzat Özkunt açıklama yaptı, "Birlikte yöneteceğiz" dedi.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Özkunt, "Bir beş yıl daha Ersin Tatar mı dediniz? Asla! Ülkenin üzerine kabus gibi çöken bu dönemi sonlandıracağız. Toplumumuz bu kez kazanacak. Birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.