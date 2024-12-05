"Ülkenin nasıl 'yönetildiğini' anlamak için başka söze gerek yok"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Belki bir yetkili çıkar da depremle ilgili öngörülerimizi sorar diye bekliyoruz..." diyen Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet'in sözlerine dikkar çekti, UBP-DP-YDP Hükümeti'ni eleştirdi.

Dr. Mehmet Necdet Kanal Sim'de yayınlanan 'Haber Toplantısı' programının konuğu olarak deprem konusunda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Erhürman'ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

" 'Belki bir yetkili çıkar da depremle ilgili öngörülerimizi sorar diye bekliyoruz'...

Bu cümle bu ülkenin Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet'e ait.

Ülkenin nasıl 'yönetildiğini' anlamak için başka söze gerek var mı bilmiyorum"

“Belki depremle ilgili bir yetkili çıkar da öngörülerimizi sorar diye bekliyoruz”