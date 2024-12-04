“Belki depremle ilgili bir yetkili çıkar da öngörülerimizi sorar diye bekliyoruz”

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne tepki gösterdi, siyasi karar verme mekanizmasında oturan kişilerden çağrı bekliyoruz, öngörülerimizin sorulmasını bekliyoruz” dedi.

Kanal SİM’de, Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sunduğu ‘Haber Toplantısı’ programına görüntülü balanan Dr. Necdet, “Belki bu konularla ilgilenen yetkili bir makam çıkar ve bizim öngörülerimizi dinleme ihtiyacı duyar yönündeki beklentimizi kaybetmedik” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Bu işlerin içinden gelmeyen insanlar, yaşanan deprem olayları nedeniyle haklı olarak endişeleniyor. Ama kimse de bu işi bilenleri çağırıp, ‘öngörünüz nedir’ diye sormuyor” diyen Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Necdet, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne tepki gösterdi.

Dr. Necdet, “Biz, geçtiğimiz Pazar gün yayınladığımız basın bildirimizde, sadece oluşagelen depremlerden yola çıkarak, taşıdığımız riskler ve yapılması gerekenler konusunda bir takım öneriler sunduk. Ve siyasi karar verme mekanizmasında oturan kişilerden çağrı bekliyoruz” dedi.

Dr. Necdet, “Öngörümüz nedir diye sormalarını bekliyoruz ama pek aranıp sorulmuyoruz. Belki bu konularla ilgilenen yetkili bir makam çıkar ve bizim öngörülerimizi dinleme ihtiyacı duyar yönündeki beklentimizi kaybetmedik” şeklinde konuştu.