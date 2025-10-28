“Ülkenin iletişim altyapısının, halkın menfaati yerine belirli çıkar çevrelerine peşkeş çekilmesine sessiz kalmayacağız”

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği (İSSB), yerli internet servis sağlayıcı firmalara yönelik “yapamazlar, başaramazlar” algısının oluşturulmasını kınayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Fiber to Home (FTTH) teknolojisinin hayata geçirilmesi sürecinde Telekomünikasyon Dairesi’nin ve ülkenin iletişim altyapısının “halkın menfaatinden uzak şekilde belirli çevrelere peşkeş çekildiği” iddia edildi. İSSB, bu süreçte sorumluluğu bulunduğunu öne sürdüğü Bakan Erhan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel ve ilgili kişi ile kurumları kamuoyu önünde kınadığını ifade etti.

Yerli firmaların FTTH altyapısını kurabilecek bilgi, tecrübe ve teknik yeterliliğe sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, yatırımların hayata geçirilememesinin nedeninin “firmaların yetersizliği değil, devlet tarafından gerekli izin ve imkânların sağlanmaması” olduğu belirtildi.

Birlik açıklamasında, “Bu ülkenin altyapısını geliştirecek güç, bilgi ve irade yerli yatırımcılarda vardır. Yeter ki önleri kesilmesin.” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

“Ülkemizde yıllardır özveriyle yatırım yapan yerli internet servis sağlayıcı firmalarına yönelik oluşturulan “yapamazlar, başaramazlar” algısını şiddetle kınıyoruz.

Fiber to Home (FTTH) teknolojisinin hayata geçirilmesi sürecinde, Telekomünikasyon Dairesi’nin ve ülkenin iletişim altyapısının, halkın menfaati yerine belirli çıkar çevrelerine peşkeş çekilmesine sessiz kalmıyoruz.

Bu süreçte sorumluluğu bulunan Erhan Arıklı, Ünal Üstel ve bu organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kurumları kamuoyu önünde kınıyoruz.

Ayrıca açıkça belirtmek isteriz ki:

Yerli firmalar, Fiber to Home teknolojisini kurabilecek bilgiye, tecrübeye ve teknik kapasiteye fazlasıyla sahiptir.

Eğer bugüne dek bu yatırımlar gerçekleştirilememişse, bu firmaların kabiliyetsizliğinden değil, devletin bu yönde gerekli imkan ve izinleri sağlamamasından kaynaklanmaktadır.

Bu ülkenin altyapısını geliştirecek güç, bilgi ve irade yerli yatırımcılarda vardır.

Yeter ki önleri kesilmesin.”