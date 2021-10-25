"Ülkenin geleceğini bir partinin kurultayına bağladılar"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, "Bir ülkenin geleceğini bir partinin kurultayına bağlıyorlar; burası bir hukuk devletidir, parti devleti değildir" dedi.



Ülkenin geleceğini bir partinin kurultayına bağladıklarını söyleyen Özersay, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında devletin itibarsızlaştırıldığı bir dönem yaşandığını vurguladı.

Özersay, “Siyasilerin itibarsızlaşması onların kendi tercihleri olabilir, ancak devletin itibarsızlaştırılması bu yolda canını verenlerin kemiklerini sızlatıyor” diye konuştu. Özersay “Bunun tek sorumlusu tek bir kişidir demiyoruz. Bu yaşananlardan herkesin ders çıkarması gerekir. Halkın da ders çıkarması gerekir. Çürüme, yozlaşma bu memleketi bu noktaya getirdi” ifadelerini kullandı.

Özersay şunları dile getirdi:

Devletin itibarına zarar verici bir noktaya getirildi süreç… Doğal olmayan yollardan eğreti ve zoraki bir hükümetin kurdurulmasındaki ısrar nedeniyle bunlar yaşandı. Siyasi tarihimize kara bir lekedir bu. İllaki, metazori bir hükümet. Meclisi toplayamayan bir hükümet. .

Meclis toplanamadığında bu hükümetin istifa etmesi gerekirdi.

Siyasilerin itibarsızlaşması onların kendi tercihleri olabilir, ancak devletin itibarsızlaştırılması bu yolda canını verenlerin kemiklerini sızlatıyor. Bunun tek sorumlusu tek bir kişidir demiyoruz. Bu yaşananlardan herkesin ders çıkarması gerekir. Halkın da ders çıkarması gerekir. Çürüme, yozlaşma bu memleketi bu noktaya getirdi.

Cumhurbaşkanı ve hükümetin bu ülkenin geleceğini bir partinin kurultayına bağlamaya çalışması küçük düşürücüdür. Bu şekilde bir yaklaşım hukuk devletine, demokrasiye ve halka yakışmaz"

"Yeter artık… Daha fazla bu toplumla dalga geçmeyin"