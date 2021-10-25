Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, üreticilerin sıkıntılarına dikkat çektiği Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında hükümetin sorunlara olan ilgisizliğine işaret etti.

“Ölü doğmuş hükümet malumun ilanını yaptı” diyen Özyiğit, ekonomideki sorunlara dikkat çekti, Türk Lirası’nın değer kaybını anımsattı.

Cemal Özyiğit şunları söyledi: “İşte sosyal, siyasal dayatmalar, işbirlikçilerin boyun eğişi ortadadır. Gelin artık bu seçimi yapalım, bitsin. 6 Şubat diye bir tarih belirlemiştik. Gelin 6 Şubat’ta yapalım dedik. Neydi uzlaşamama sebebimiz? Başbakan’ın partizanlık yapmamayı kabul etmemesi. Başbakan seçim yasağı istemedi. Bu nedenle anlaşamadık. Sonra da kendi içlerindeki sıkıntılardan hükümet istifa etti.

Geçenlerde yeniden görüşme istediler. Bu kez yasaları görüşelim dediler, seçim tarihini görüşmek istemediler. Tatar bugün '9 Ocak olabilir' dedi. Böyle bir yapıda bir yerlere gidiyor bu toplum… Yeter artık… Daha fazla bu toplumla dalga geçmeyin, Biz de daha fazla dalga geçilmesine izin vermeyelim. Halk da buna izin vermesin."