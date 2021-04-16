Ülkemizde COVID-19’a karşı burun spreyi üretilmeye başlanıyor

Yakın Doğu Üniversitesi, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını önlemek amacıyla geliştirilmesinde proje ortağı olduğu Koruyucu Burun Spreyini, İtalya'nın ardından Türkiye, KKTC ve Türki Cumhuriyetlerinde kullanıma sunmak için İtalyan MAGI Group’la protokol imzaladı. Tamamen doğal bileşenlerden üretilen Koruyucu Burun Spreyini, ilk etapta KKTC’de üretecek olan Yakın Doğu Üniversitesi, üretimi Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor.

Burun ve ağız yoluyla uygulanabilen Koruyucu Sprey, bir yandan SARS-CoV-2’nin üst solunum yolundaki hücrelere bağlanmasını engelleyip diğer yandan antiviral etkisi ile virüsleri öldürerek çift yönlü bir koruma sağlıyor. Koruyucu Burun Spreyi, SARS-CoV-2 dışındaki virüslere karşı da etkili.

Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında geliştirilen Koruyucu Burun Spreyi, Şubat ayında İtalya’da COVID-19’la mücadelede kullanılmaya başlanmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi, Koruyucu Burun Spreyini KKTC ve Türkiye’de üreterek, İtalya’nın ardından KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde kullanıma sunmayı amaçlıyor.

Doğal bileşenlerle virüsü etkisiz hale getiriyor...

Zeytin yaprağı özünden elde edilen, doğal içerikli bir ürün olan Koruyucu Burun Spreyi, burun ve ağız yoluyla uygulanan, reseptör bloke edici, anti-viral ve anti-oksidan özellikler taşıyor. Spreyin, İtalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan laboratuvar ve insan deneylerinde hücrelere toksik etki yaratmadığı, SARS-CoV-2’yi inhibe ettiği ve yan etkisi olmadığı belirlendi.

Özellikle risk grubunda yer alan ve temaslı kişilerin virüsten korunmasını amaçlayan Koruyucu Burun Spreyi, burun ve ağız yoluyla uygulandığında, üst solunum yoluyla bulaşan virüslerin hücrelere girmesini önleyecek bir kalkan oluşturarak, fiziksel bir savunma sağlıyor. Ayrıca virüsleri inaktive ederek bulaşıcılığını engelliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Koruyucu Burun Spreyini, Üniversite 4.0 vizyonuyla üreterek, halkımızın kullanımına sunacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirilme sürecinde yer aldığı Koruyucu Burun Spreyinin, COVID-19’la mücadelede önemli bir katkı yarattığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak geliştirme ve test edilme aşamalarında proje ortağı olduğumuz Koruyucu Burun Spreyini Üniversite 4.0 vizyonuyla üreterek, Türk halkının kullanımına sunmanın gururunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Koruyucu Burun Spreyi, SARS-CoV-2’ye karşı çift yönlü bir koruma sağlıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Koruyucu Burun Spreyi’nin COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin hücrelere bağlanmasını engelleyip diğer yandan antiviral etkisi ile virüsleri öldürerek çift yönlü bir koruma sağladığını vurguluyor. Geliştirme aşamasında proje ortağı oldukları Koruyucu Burun Spreyinin KKTC’de yapılan denemelerini de üstlendiklerini söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yaptığımız bilimsel çalışmalar İtalya’da da kullanılan Koruyucu Burun Spreyi’nin COVID-19 salgını ile mücadelede önemli bir katkı sağlayacağını ortaya koyuyor” değerlendirmesi yaptı.