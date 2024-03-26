"Ülkede trafik kazalarında insanlarımızı kaybediyormuşuz. Kimin umurunda?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı, ülkemizin kanayan yarası haline gelen trafik kazaları konusunda açıklama yaptı, kazalardan UBP-DP-YDP hükümetini sorumlu tuttu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, "Trafik kazalarında insanlarımızı kaybediyoruz. Yüreklerimiz yanıyor" dedi, her ay toplanması gereken Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu'nun yıllardır toplanmadığına işaret etti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Trafik Kazaları ve 'Hükumet'in Sorumluluğu

Trafik kazalarında insanlarımızı kaybediyoruz. Yüreklerimiz yanıyor.

Ama gelin görün ki Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Demetimi Yasası uyarınca kurulan, başkanının Ulaştırma Bakanı olduğu 'Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu' yıllardır toplanmıyor. Oysa Yasa, ayda en az bir defa toplanmasını öngörüyor.

Sebep? Akaryakıt istasyonları için izin verilmeden önce Komisyon'un görüşünün alınmasını öngörüyor Yasa. Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen üyeler Komisyon'da çoğunlukta değil. Bunun için Yasa Tasarısı verilmiş ve yalnızca Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen üyelerin oylarıyla istenilen kişiye akaryakıt istasyonu açılması yönünde görüş verilmesi sağlanmaya çalışılmış. Meclis'te Tasarı Komite'den geçirilememiş.

Sonuç? Madem ki istediğimiz kişiye akaryakıt istasyonu açma izni veremeyeceğiz, bu Komisyon'u toplamaya ne gerek var? Ülkede trafik kazalarında insanlarımızı kaybediyormuşuz, bu Komisyon'un sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirmesi gerekiyormuş, kimin umurunda?

İşte ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyetin hal-i pür melali bu!"