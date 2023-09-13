Ülkede kaçak yaşayan 14 zanlı, 20 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek, tutuklanan yabancı uyruklu 14 kişi teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tamamının işsiz olduğu 14 zanlı 20 gün cezaevine gönderildi. 14 zanlının arasında 2017 yılından bu yana ülkede kaçak yaşayan bir kişinin olması da dikkat çekiyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Ebrar Kiriş detayları anlattı.

Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde, Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde 14 kişinin ülkede kaçak yaşadığından dolayı tutuklandığını söyledi.

Polis, tutuklanan K.B.A.’nın (E-32-İşsiz-Bangladeş) 2 bin 155 gün, A.R.’nin (E-33-İşsiz-Pakistan) 151 gün, MD. H.U.’nun (E-47-İssiz-Bangladeş) 162 gün, A.R.’nin (E-35-İşsiz- Bangladeş) 154 gün, S.U.’nun (E-40-İşsiz-Bangladeş) 162 gün, O.B’nin (E-38-işsiz-Nijerya) 1225 gün, M.L.N’nin (E-33-işsiz- Kamerun) 1374 gün, K.N.’nin (E-20-işsiz- Nijerya) 343 gün kaçak yaşadığını belirtti.

Polis, devamında C.S.I’nın (E-23-İşsiz- Nijerya) 343 gün, D.C.N’nin (E-22-İşsiz-Nijerya) 885 gün, I.C.C’nin (E-37-İşsiz-Nijerya) 1073 gün, K.C.O’nun (E-32- İşsiz-Nijerya) 343 gün, E.E.O’nun (E-39-İşsiz-Nijerya) 343 gün ve M.O’nun (E-31-işsiz- Nijerya) 609 gün ülkede kaçak olduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, yabancı uyruklu 14 zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.