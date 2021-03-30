“Ülkede her şey adamına göre”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisine özel ‘Gala Gecesi’ yapılacak olmasının, salgın koşullarında doğru olmadığına vurgu yaptı, “galanın sembolik bir katılımla gerçekleşmesi en uygun çözüm olacaktır” dedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “ülkede her şeyin adamına göre” yapıldığı ifade edildi, DAÜ'nün isminin yüzlerce kişinin hayatını riske atacak bir etkinlikle anılması ciddi bir haksızlık yaratacağı görüşü paylaşıldı.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Doğru kesimleri aşılamak yerine elimizdeki aşıyı yanlış kullandık. Toplumu evlere kapatıp sağlık için gereğini yapmadık. Yükseköğretimi, iç turizmi, ekonomiyi bitirdik. Sağlık nedeniyle değil ekonomik iflas nedeniyle kısıtlamalar kaldırıldı. Mevcut kısıtlamalar ise keyfi olarak uygulanıyor. Tiyatrolar, sinemalar, konferanslar, resepsiyonlar, takım sporları seyircili ve seyircisiz olarak yapılmıyor. Tüm bunların sağlık gerekçeleri ile yapılmadığı söyleniyor. Aynı nedenle okullar uzun süredir kapalı.

Çelişkilerin doruk yaptığı bu dönemde DAÜ-Mağusa Belediyesi'nin ortak kullanımındaki kongre merkezinde bir dizi galasının yapılacağına dair bilgi kamuoyunu meşgul etmektedir. Yani tüm kültürel-sanatsal etkinliklerin yasak olduğu dönemde böylesi bir galaya izin veriliyor. Bu çelişkili karar pandemide ciddi sıkıntılar yaşamakta olan topluma karşı büyük bir ayıptır. Böylesine "adamına göre" kararların üretildiği bir yerde hiçbir toplumsal mücadelenin değeri ve anlamı kalmaz. Tedbirler adamına göre, aşılama adamına göre, her şey adamına göre. Yönetimlerin bu anlayışı toplumsal yaşama ciddi bir darbedir.

Edindiğimiz bilgi bu etkinliğe doğrudan Başbakanlığın izin verdiği yönündedir. Başbakanlık bu yönde DAÜ'ye, Sağlık Bakanlığı'na ve Polis Müdürlüğü'ne talimat vermiştir. Pandeminin ortasında yüzlerce kişiyi toplu sanat etkinliği ciddi bir tehlikedir. Böylesi bir tehlike bu sanat etkinliğini gölgede bırakır. Dizi yerine bu tehlike konuşulur, diziye emek verenlere saygısızlık yapılmış olur.

Bu nedenle söz konusu galanın sembolik bir katılımla gerçekleşmesi en uygun çözüm olacaktır.

Bilim yuvası DAÜ'nün isminin yüzlerce kişinin hayatını riske atacak bir etkinlikle anılması ciddi bir haksızlık yaratacaktır. Tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz.”