Ülkede geçen hafta 8 yangın meydana geldi

Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta 8 yangın, 15 hususi servis olayı meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 123 bin 100 TL olurken, yangına sebep olduğu tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Yangınların muhtemel sebepleri, "elektrik kaynaklı kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından yakma, sönmemiş sigara izmaritinin çöp bidonu içerisine atılması ve çakmakla oynayan çocuğun koltuğu tutuşturması" olarak açıklandı.

Hususi servis olaylarının ise apartman dairesinin balkonunda mahsur kalan şahsın, duvarın arasında mahsur kalan kedinin ve kuyuya düşen kuzunun kurtarılması ile hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olduğu belirtildi.