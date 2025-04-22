Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, “Ülkede çok kötü bir tiyatro ve oyun oynanıyor. Oyuncular ise senaryodan da kötü.” diyerek, Maliye Bakanı Bakanı Berova’ya, suç gelirlerinin önlenmesi ile ilgili ne gibi önlemlerin alındığına yönelik soru sorulduğunu hatırlattı.

Suç gelirleriyle ilgili yasanın geçen yıl Cumhuriyet Meclisi’nden geçirildiğini ifade eden Özdenefe, aradan geçen bir buçuk yıl içerisinde mevzuatla ilgili sadece bir tüzüğün hayata geçirildiğini söyledi.

Kısa bir süre önce bu yasayla birebir zıt olan yurt dışındaki itibari paraların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yasanın gündeme alındığını dile getiren Özdenefe, konuşmasını uyarı mahiyetinde yaptığını belirtti.

Sistemin dışındaki paranın sistemin içerisine girmesinin yolunun açılacağı uyarısında bulunan Özdenefe, bu yasanın çok ciddi bir risk içerdiğine dikkat çekti. Özdenefe, kara para aklanmasının, ‘KKTC’nin çamaşır makinesi gibi kullanılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Nerede kazanıldığı belli olmayan paralardan alınacak verginin ise yüzde üç olduğunu kaydeden Özdenefe, bankacılık sisteminin de riske atılacağını söyledi, “Bu halkın başına daha fazla bela örmeyin.” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Özdenefe’nin kendini kötü oyuncu olarak itham ettiğini dile getirerek, “Bilgisiz olursanız çıkar burada bu çeşit yorumlar yapabilirsiniz.” dedi.

Yurt dışındaki itibari paraların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yasa tasarısının perşembe günü komitede görüşüleceğini ifade eden Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye yasa tasarısı konusunda yanlış bilgilendirmeler yapıldığını aktardığını anlattı.

İlgilileri komite toplantısına çağırarak, gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını söyleyen Bakan Berova, Fazilet Özdenefe’yi perşembe günkü komiteye davet ederek, aklında olan tüm soruları sormasını istedi. Berova, yasa tasarısı hakkında pazartesi günü ise Genel Kurul’da ivedilik isteyeceklerini söyledi.

Suç gelirleri yasasının son versiyonunun kendi dönemlerinde yapıldığını ifade eden Berova, CTP’nin iktidarda olduğu dönemde nelerin yapıldığını araştıracağını kaydetti. Bakan Berova, MASAK ile yakın bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını da belirtti.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise yeniden söz alarak, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın “ilgisiz ve bilgisiz” şeklinde yorumladığı konuşmasını Doğu Akdeniz Üniversitesi Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi Başkanı ve Bankacılık ve Finans Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mete Feridun’un kaleme aldığı çalışmalara dayandırdığını kaydetti.