Ülkede 321 gündür ‘kaçak’ olduğu tespit edildi

Ülkede “kaçak” şekilde yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan H.S. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, Cumartesi günü ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kalan zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Aralık 2022 tarihinden beri 321 gündür ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, ülkede yasal bağı olmayan zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.