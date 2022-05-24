“Ülke ekonomisi dibe vurdu, açlık sorunu başladı”

Başbakan Ünal Üstel, “ülke ekonomisinin dibe vurduğunu” söyledi.

“Partinin en yetkili organından alınan yetki ile bu hükümeti kurdum. Gayrı meşruluğu nerde sorarım size. 29 oyla da güven almış bir hükümet” diyen Üstel CTP tarafından yapılan eleştirileri kabul etmedi.

“Gelinen noktada ülke yangın yeri, bakın biz nelerle uğraşıyoruz. Ülke ekonomisi dibe vurdu” diyen Üstel, “Hükümete gayrı meşru hükümet denmesini kabul etmiyorum” dedi.

Başbakan şunları söyledi:

“Ekonomide çarklar durdu. Memlekette açlık sorunu başladı, esnaf zor durumda, sanayici zor durumda. 1991’den beri Meclis’teyim. Ülke hükümetten, hükümetten, milletvekillerinden iş istiyor, görev bekliyor. Dibe vuran ekonomimizi ayağa kaldırmamız için insanlar bizden görev bekler”

“Ülke yangın yeri, ekonomi dibe vurdu, çarklar dönmüyor”

“Ülke yangın yeri, ekonomi dibe vurdu, çarklar dönmüyor. Yeni bir sayfa açalım. Gelin bu ülkeyi yeniden inşa edelim. Gelin reformular yapalım. Resmi olan hükümeti gayrı resmi olarak ilan etmeyin. Bu ülke seçimi kaldırmaz, bu ülke bir daha seçimi kaldırmaz”

“Meclis'i gerekirse olağanüstü toplantıya çağıracağız”

Biriken yasaları geçirmek için gerekirse Meclis’i olağanüstü toplantıya da çağıracaklarını da anlatan Üstel, “Protokolde eksik de olabilir, fazla da olabilir” dedi, “Bölünmüş yolları bu yaptığımız protokollerle yaptık, daha da yapacağız” diye konuştu.

Üstel: "Gelin ülkemiz için yeni bir sayfa açalım"

Başbakan Ünal Üstel, UBP olarak bu zor dönemde ateşten gömleği giydiklerini ifade ederek, muhalefete yönelik, “Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler. Her platformda sizinle icraat yapmaya, iş yapmaya hazırız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis'te konuştu. Üstel, hükümete yönelik eleştirilere cevap vermek amacıyla söz alarak, “gayrimeşru hükümet” suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.

“Gayrimeşru hükümet” nasıl olur diye baktığını ve 1995’te, 2006-2009’da da bu tip olayların yaşandığını, ancak şu anda kurdukları hükümetin meşru olduğunu, çünkü hükümetin UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun rızası ve Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’dan aldığı yetkiyle kendisine verdiği görevi, partinin en üst organlarından oy birliğiyle yetki alarak kurduğunu ifade eden Üstel, “Gayriliği nerede sorarım size” dedi.

Üstel, hükümetin Meclis’te de 29 oyla onay aldığını ifade ederek, “Bugün de ilk denetleme günü. Hükümete, bugün muhalefet de yardım eder. Ülke yangın yeri, ancak nelerle uğraştığımız ortada. Ekonominin dibe vurduğu bir dönemde halkımız Meclisten icraat bekler” dedi.

“Gayrimeşru hükümet” sözünü kabul etmediğini ifade eden Üstel, Sucuoğlu’nun rızası, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın veriği yetki, parti üst kurullarının oy birliği, Meclis’ten 29 oy alarak göreve başladığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Covid dönemi dahil olmak üzere her dönemde KKTC’nin yanında olduğunu vurgulayan Üstel, “Ekonomi dönmüyor, esnaf sanayici hayvancı zor durumda, ülke açlık sınırına gelindi, ben bu zor dönemde bu görevi kabul ettim, ben makama doydum, makam meraklısı değilim ama halk Meclis'ten milletvekillerinden iş ister, dibe vuran ekonomi döneminde insanlarımız yasama bekler, biriken sorunları çözmemizi ister” ifadelerini kullandı.

Ülkede yıllardır istikrarlı hükümetler kurulamadığını işaret eden Üstel, UBP olarak ateşten gömleği giydiklerini, “gelin iş birliği yapalım” dediklerini, nisap düşünme zamanı olmadığını, ülkenin yangın yeri olduğunu, çarkların dönmediğini kaydederek “Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler. Her platformda sizinle icraat yapmaya iş yapmaya hazırız” dedi.

"Meclis'i gerekirse olağanüstü toplantıya çağıracağız"

Belediyeler Reformun arkasında olduklarını da ifade eden Üstel, “Gelin birlik beraberlik içinde reformlar yapalım, ülkemizi kendi ayakları üzerinde durduralım, insanımızın önünü açalım. Biz kararlıyız, bugün bu çalışmalara başladık, Meclisimizi de gerekirse olağanüstü toplantılara çağıracağız ve biriken yasaları geçireceğiz” diye konuştu.

Mali protokol üzerine de eleştiriler yapıldığını ama hep eleştiri yönüne bakıldığını ifade eden Üstel, halka yanlış bilgiler de verildiğini, ancak protokol içinde sağlık, karayolları altyapısına yönelik iyileştirmeler de olduğunu, bunların da söylenmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu Reformu, Hal Yasası gibi önemli yasaların yıllardır Meclis’te olduğunu ancak geçirilemediğini ifade eden üstel, “Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile asrın projesi, bölünmüş yolların yapıldığını ifade eden Üstel, Sucuoğlu’nun imzaladığı protokole de aynı şekilde devam edeceklerini ancak önerilere de açık olduklarını söyledi.

Reformları, icraatları yapacaklarını, ülke insanının daha güzel rahat yaşaması için hükümet olarak çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Üstel, komiteleri yazda da çalıştıracaklarını, çalışmaları Meclis’e taşıyacaklarını, çünkü ülkenin, insanların bekleyecek bir dakikası olmadığını, iş birliği içinde hayati yasaları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ünal Üstel, ilk yapacaklarının Belediyeler Reformu olduğunu ve bu konuda ortak komiteleri kurmaya hazır olduklarını ifade etti. (TAK)