‘Ülke başıboş’

Devrim DEMİR – Aygün Bahar ÖKMEN

YENİDÜZEN, ‘hükümet kaosu’nu yurttaşa soruyor, adım adım ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor. Güzelyurt esnafı YENİDÜZEN’e konuştu, bir an önce yeni hükümetin kurulması gerektiğine işaret etti.

‘Salgın okullarda yeniden kendini hissettirdi, hala önlem alacak bir Bakanlar Kurulu” yok dedi.

Ekonomik kriz ve salgın nedeniyle derinden sarsıldıklarını ifade eden Güzelyurt esnafı, kurulacak olan hükümetin hem sağlığı hem de ekonomiyi ilk sırada tutması gerektiğini öne sürdü.

Abdullah Koçar:

“Hükümetin bir an önce kurulması lazım. Uzlaşı lazım...”

Yeni gelecek hükümetin ilk yapması gereken şey hakkındaki düşünceleri paylaşan Abdullah Koçar, “Bu memleketin kalkınabilmesi için önce ürettiğini satabilmesi lazım. Yani tanınması lazım... Bu nedenle yeni hükümetin atacağı ilk adımlar ülkenin tanınmasına yardımcı olmak üzerine olmalıdır” dedi. “Bunun ardından ise ekonomiye yönelmeliler. Pandemi geldi. İşçi, işveren herkes zorda” şeklinde konuştu.

“Erken seçim olmamalıdır. Her üç ayda bir seçim olmasını ülke kaldıramaz” diyen Koçar, “Hükümetin bir an önce kurulması lazım. Uzlaşı olması lazım… Bu memleketi el birliği ile bir yerlere getirmeliyiz. Başka türlü olmaz” ifadelerini kullandı.

Âdem Topak: “Böyle başıboş ülke olmaz”

Güzelyurt esnafı Âdem Topak, bir esnaf ve vatandaş olarak ekonominin erken seçimi kaldırıp kaldıramayacağını bilmediğini çünkü hazine bütçesine dair bir fikri olmadığını dile getirdi. Hükümetin ise bir an evvel kurulması gerektiğini belirten Topak, “Böyle başıboş ülke olmaz” dedi. Halkın mutlu olmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Topak, “Bu insanlar nasıl geçiniyor diye sormalı ve zorda olan insanlara yardım eli uzatılmalıdır” dedi. Gerekirse Bakanların kendi maaşlarından kesinti yaparak bir fon oluşturması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Böyle küçük bir ülkede mutsuz insan olmaması gerektiğini dile getirdi.

Selma Özçırak: “Önce sağlık, sonra ekonomi”

Güzelyurt esnafı Selma Özçırak yeni hükümetten beklentisini “Önce sağlık, hemen ardından ekonomi” şeklinde dile getirdi. Özçırak hükümetin bir an önce kurulması gerektiğine dikkat çekti. Ekonominin hâlihazırda kötü gidişatına değinerek “Erken genel seçimi ülke olarak kaldıramayız” dedi.

Ali Akmen: “Ekonomimiz bir erken seçimi daha kaldırmaz”

Güzelyurt esnafı Ali Akmen, “Ekonomimiz bir erken seçimi daha kaldırmaz. Hükümet bir an önce kurulmalı ve ekonomiye yönelik bir şeyler yapılmalıdır” şeklinde konuştu. Ekonominin durumunun giderek kötüleştiğine işaret etti.

Ziya Sayrı: “Hükümet bir an önce kurulsun”

Ziya Sayrı “Hükümet bir an önce kurulsun” dedi. “Seçimlerle boşuna mı uğraştık” yorumunda bulundu. Yeni kurulacak hükümetten beklentisinin kazandığı ekmeği kaybetmemesi yönünde olduğunu ifade eden Sayrı, “Ekonomiye ağırlık verilmeli” dedi. “İnsan her şeye layık ama eline geçmiyor” ifadelerini kullandı.

Serap Özister: “Öncelikle sağlığı çözüp, hemen ardından ekonomiye yönelmeliler”

Yeni hükümetten beklentisinin ekonomi yönünde olduğunu ifade eden Güzelyurt esnafı Serap Özister, “Ben de esnafım ama battık. Güzelyurt çarşısı gitti. Bu pandemiyi sağlık yönünden gerekli tedbirleri alarak durdurmalıyız. Okullara kadar yayıldı artık” dedi. “Öncelikle sağlığı çözüp, hemen ardından ekonomiye yönelmeliler” şeklinde konuştu.

Olası bir erken seçimi ülke ekonomisinin kesinlikle kaldırmayacağını ifade eden Özister, “Erken seçim olacaktır diye düşünüyorum ama arka arkaya kaç seçim kaldırabilir ekonomi” yorumunda bulundu. Hükümetin ivedilikle kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Adil Kuşdoğan: “Ekonomimiz erken seçimi kaldırmaz. Böyle bir bütçe yok”

Adil Kuşdoğan, “Ekonomimiz erken seçimi kaldırmaz. Böyle bir bütçe yok” dedi. Kuşdoğan, “Yeni hükümet salgının ilerlemesi konusunda bir şeyler yapmalı. Okullarda da virüs çıkmaya başladı. Temaslılar var. Giderek yayılan bir salgın var” ifadelerini kullandı. Yeni hükümetin sağlık konusuna eğilmesi gerektiğini ifade etti. Hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini dile getirdi.