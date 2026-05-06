UKÜ'de "7. Dijital Global Gelecek Konferansı" düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından 7. Dijital Global Gelecek Konferansı düzenlendi.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, konferans bu yıl “Dayanıklı Gelecek: Yapay Zekâ, Sürdürülebilirlik ve Küresel Dönüşüm” temasıyla yapıldı.

Konferansın açılış konuşması, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Damla Karagözlü tarafından gerçekleştirildi. Karagözlü, konferansın disiplinlerarası bir platform sunduğunu belirterek, 28 bildiri sunulduğunu ifade etti.

Konferansta konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, yapay zekanın yaşam, eğitim ve çalışma biçimlerini dönüştürdüğüne dikkat çekerek, sürdürülebilirlik ve direnç kavramlarının günümüz dünyasında stratejik önem taşıdığını belirtti.

Çelebi, etkinliğin öğrenci odaklı yapısının, öğrencilerin bilgi üretim süreçlerine aktif katılımını desteklediğini ifade etti.

Konferansın davetli konuşmacılarından Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı, üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkarak, öğrencileri sürekli değişen ve belirsizlik içeren bir geleceğe hazırlayan yapılar haline geldiğini ifade etti.

Doç. Dr. Ana Torres ise yapay zekanın eğitim süreçlerindeki kullanımına odaklanarak, mevcut müfredatlarda bu teknolojinin çoğunlukla örtülü şekilde yer aldığını ve bunun önemli bir boşluk oluşturduğunu belirtti. Torres, yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi ve bu teknolojilerin etik ve bilinçli bir yaklaşımla eğitim süreçlerine entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konferans boyunca lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından yapay zeka, veri bilimi, bilgi sistemleri, dijital dönüşüm, siber güvenlik, sürdürülebilirlik ve eğitim teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda güncel araştırmalar paylaşıldı.

Etkinlik, katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.