“Trafikteki can kayıpları yüzde 70 oranında azaltılabilir”

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkedeki trafik çarpışmalarının temel nedenlerinin resmi kurumlar ve mevzuatlardan kaynaklandığını belirterek, çağdaş trafik regülasyonlarının hayata geçirilmemesi nedeniyle can kayıplarının sürdüğünü açıkladı. Oda, bilimsel düzenlemelerle trafik kaynaklı ölümlerin yüzde 70 oranında azaltılabileceğini kaydetti.

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada, ülkedeki çarpışmaların büyük çoğunluğunun yol sınıflarının tanımsız olması, hız limitlerinin bilimsel kriterlere göre belirlenmemesi ve araçların tip onayına uygun olmayan şekilde kayıt altına alınmasından kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, trafikteki güvenlik riskinin doğrudan resmi kurum ve mevzuat kaynaklı temel nedenlere dayandığı ifade edildi.

Günümüzde sürücü hatalarını telafi eden aktif güvenlik sistemleri (ADAS), doğru hız yönetimi, etkin denetim altyapıları ve çağdaş mevzuat uygulamaları sayesinde trafik kaynaklı can kayıplarının önemli ölçüde azaltılabildiği belirtilen açıklamada, bilimsel çalışmaların çağdaş trafik regülasyonları ile bu kayıpların yüzde 70 oranında azaltılmasının mümkün olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, çağdaş regülasyonların yasal hale getirilmesi yerine mevcut durumu daha da kötüleştiren uygulamaların sürdüğü ifade edilerek, araç ithalatında yaş sınırlarının kaldırılması, teknik kriterlere aykırı uygunsuz ve aşırı yüklü ağır vasıtaların trafikte kullanılmaya devam etmesi, “hatalı” yük limitleri ile ağır araçların yollarda kullanılması ve elektronik denetim sistemlerinin çalışmaması veya teknik olarak yetersiz olmasının trafik güvenliğini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Özellikle araç ithalatında yaş sınırlarının kaldırılmasının yalnızca bugünü değil, gelecek yıllarda trafik güvenliği için alınabilecek teknik tedbir imkanlarını da ortadan kaldırdığı vurgulanan açıklamada, çağdaş regülasyonlar olmadığı müddetçe trafikte çarpışma ve can kayıplarının devam edeceği ifade edildi. “Bu nedenledir, sadece sürücülere ceza yazmak ile düzeltilemez” denildi.

Makina Mühendisleri Odası’nın yaptığı incelemelerde, trafikte kaybedilen her canın önceden tespit edilebilecek ve önlenebilecek teknik eksiklikler içerdiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, hiçbir çarpışmanın tek bir neden sonucu olmadığı ve her ölümün de yalnızca çarpışma nedeniyle meydana gelmediği kaydedildi.

Açıklamada, “Ülkemiz trafik konusundaki ilkellik acilen ortadan kaldırılmalıdır. İhtiyaç duyulan bilgi Makina Mühendisleri Odası’nda mevcuttur ve bu ilkel trafik koşullarının devam etmesinin geçerli nedeni yoktur” ifadelerine yer verildi.