İş Kadınları Derneği, ev sahipliğinde "Sosyal Güvenlikte Kadın: Haklar ve Sorumluluklar" paneli yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, panelde, sosyal güvenliğin sadece bir yasal zorunluluk değil, işçi için yaşam kalitesi, işveren için sürdürülebilir bir işletme yapısı olduğu belirtildi.

Moderatörlüğünü Elif Batmaz Özerman'ın üstlendiği panelde; Mine Karaca ve Ahmet Asoğlu, sosyal sigorta sisteminin işleyişini, çalışan ve işveren penceresinden aktardı.

Panelde, kadın çalışanın menfaatleri, işverenin görünmeyen hakları, hastalık ve iş kazasında ortak sorumluluk başlıkları ele alındı.

Panel sonrası İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, işçinin hakkını bilmesinin motivasyonu artırırken, işverenin hakkını bilmesinin işletmenin ömrünü uzatacağını belirtti.

Özellikle emeklilik konusunda bilgi eksikliği olduğunu saptadıklarını dile getiren Bozkırlı, “Amacımız, sosyal güvenliğin taraflar arasında bir çatışma değil, bir dayanışma alanı olduğunu göstermekti," denildi.