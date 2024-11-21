Ukrayna'nın ABD ve İngiliz silahlarına karşı Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı!

Ukrayna basını, yeni bir Rus saldırısına ilişkin dikkat çekici bir bilgi paylaştı.

Ukrayna gazetesi Ukrainska Pravda'nın isimsiz kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Rusya, bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk kez RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesinin kullanldığı belirtildi.

"Nükleer yük taşımıyor"

Kiev, Rusya'nın fırlattığı kıtalararası füzede nükleer yük bulunmadığını açıkladı.

Daha önce savaşta hiç kullanılmamış olan füzenin Astrahan'dan fırlatıldığı ve Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipro kentindeki kritik altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna ordusu saldırının herhangi bir hasara yol açıp açmadığını belirtmedi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın füzeyi ateşleyip ateşlemediği sorusuna “Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Menzili 5 bin 800 kilometre

Silah Kontrol Derneği'ne göre RS-26, 5 bin 800 kilometre menzile sahip.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın Dnipro'ya bir ICBM (kıtalararası balistik füze) fırlattığını belirtmiş ancak füzenin türünü açıklamamıştı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne (CSIS) göre ilk kez 2012 yılında başarıyla test edilen RS-26'nın 12 metre uzunluğunda ve 36 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

RS-26'nın 800 kilogram nükleer savaş başlığı taşıyabildiği belirtildi.

Amerikan ve İngiliz füzeleri ile saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD'nin tedarik ettiği uzun menzilli ATACMS füzeleri ile saldırdığını duyurmuştu.

Hava savunma sistemlerinin, fırlatılan altı füzeden beşini düşürdüğü belirtildi. Ukrayna'nın fırlattığı ATACMS füzelerinden birinin enkazının Bryansk bölgesinde askeri bir tesis bölgesine düştüğü aktarıldı.

Ayrıca Ukrayna'nın, İngiltere'den aldığı uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Rusya'ya karşı ateşlediği bildirildi.

Putin'den kritik onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.