“Ukrayna’dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacak”

KKTC Dışişleri Bakanlığı Ukrayna’da bulunan yurttaşlar için duyuru yayınladı.

Açıklamada Ukrayna’dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanmaya çalışılacağı belirtildi, irtibat numaraları açıklandı.

İşte o duyuru:

Ukrayna’da Bulunan Vatandaşlarımız için duyuru Ukrayna’da kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır. Aşağıdaki irtibat numaralarından bizlere ulaşarak, isim ve kimlik bilgileri ile bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını iletmeniz rica edilir.

Bakanlık Çağrı Merkezi: 05338514006

KKTC Budapeşte Temsilciliği : +36704291804 veya +36301559493; +3613010183

Whatsapp Numarası: 05338665090

Tüm halkımıza önemle duyurulur.