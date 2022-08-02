Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 10 milyonu geçti

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna’dan ayrılanların sayısı 10 milyonu aştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı tarafından yayımlanan raporda, Ukrayna’nın sınırlarından diğer ülkelerine geçiş yapan kişilerin sayısı açıklandı.

Rapora göre 24 Şubat’ta Rusya’nın saldırılarının başlamasından bugüne kadar 10 milyon 107 bin 957 kişi Ukrayna sınırlarından geçerek ülkeyi terk etti.

Savaştan kaçan Ukraynalılar başta komşu ülkeler olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine geçiş yaptı.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna orduları arasında özellikle ülkenin doğusunda çatışmalar devam ederken Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’ya ait 6 adet HIMARS füze sisteminin imha edildiğini iddia etti.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD tarafından Ukrayna’ya verilen HIMARS füze sistemlerinden 6 tanesinin savaşın başından bu yana etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Şoygu ayrıca Rusya’nın Ukrayna ordusuna ait 5 adet gemisavar Harpoon füze batarya sistemlerini ve 33 adet de obüsü vurduğunu öne sürdü. Reuters haber ajansı Rusya Savunma Bakanı tarafından açıklanan verilerin henüz bağımsız kaynaklarca onaylanmadığını hatırlatıyor.

Ukraynalı yetkililer de yaklaşık bir düzine kadar HIMARS füze sistemini kullanmaya devam ettiklerini bu sayede Rusya’nın top atışı üstünlüğünü engellediklerini dile getiriyor.