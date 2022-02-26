“Ukrayna'daki savaş Kıbrıslılar için hayati bir ders niteliğindedir”

Unite Cyprus Now, Rusya’nın Ukranya’ya saldırısına işaret ederek, Kıbrıs sorununun çözümsüz bırakılmasının riskinin, riske alınamayacak kadar büyük olduğunu söyledi.

İnisiyatif adına yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının çatışmaları çözümlemeden sürdürmenin riskinin çok yüksek olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Sıkça ‘buzdolabındaki sorun’ olarak anılan Kıbrıs sorunu sürdürülebilir değildir. Böylesi istikrarsız bir bölgede, böylesi bir sorunu devam ettirmenin riski alınamayacak kadar büyüktür. Kıbrıslılar olarak bunu sonraki nesillere bırakma hakkımız da yoktur” denildi.

‘Kıbrıslıların ana çıkarının Kıbrıs sorununun çözümü ve adada herhangi bir askeri çatışma potansiyelinin ortadan kalkması olduğu kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümüne paralel olarak, bölgesel iş birliğine, Türk-Yunan dostluğuna, komşularımız ve dünyanın geri kalanıyla ekonomik, siyasi ve kültürel köprüler kurmaya yatırım yapmalıyız” ifadeleri yer aldı.

Uluslararası hukuka, kolektif güvenliğe ve diplomasiye bağlı kalmak gerektiği kaydedilen açıklamada, “Bu (Kıbrıslılar için), iki toplumun eşitliği ve federal bir model temelinde Kıbrıs sorununun çözümünü içeren BM Güvenlik Konseyi kararları demektir. Aynı zamanda, adada gerçek barış için tüm seviyelerde güven yaratıcı önlemlerin uygulanması, Kıbrıslılar arasında daha fazla temasın teşvik edilmesi ve Yeşil Hat üzerinden ekonomik iş birliğinin ileri götürülmesi gerekmektedir” denildi.