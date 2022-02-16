Ukrayna’da bulunan 140 Kıbrıs vatandaşı adaya dönmek istiyor

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Demetris Demetriou, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA), yaptığı açıklamada, Ukrayna’da geçici veya sürekli yaşayan 140 Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşının, Dışişleri Bakanlığı’nın www.connect2cy.gov.cy platformuna kaydını yaptırdığını bildirdi.

KHA’nın sorularını yanıtlayan Demetriou, hala ticari uçuşlar olduğu için şu an için uçuşların konu olmadığını, isteyen herkesin Ukrayna’dan ayrılabileceğini söyledi.

“Ukrayna’da olan 140 vatandaşla ilgili ayrıntılar platformda mevcuttur. Onlara, oradaki Büyükelçiliğin, Bakanlığın Kriz Yönetim Dairesinin telefon numaraları, ayrıca Ukrayna için yayımladığımız seyahat tavsiyesiyle ilgili linkleri, SMS yoluyla gönderdik” diyen Demetriou, geçici olarak Ukrayna’da bulunan Kıbrıs vatandaşlarının çok az olduğunu, Ukrayna’daki Kıbrıs vatandaşlarının çoğunluğunun orada sürekli yaşayan ve Bakanlığın platformuna kayıtlarını yaptıranlar olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Demetriou, 140 kişiden yaklaşık 20 vatandaşın platforma, Bakanlığın orada yaşayan Kıbrıs vatandaşlarına, bölgede olası gerginliğin artmasına bağlı olarak Doğu ve Kuzey Ukrayna’ya gerekmedikçe seyahat yapmamaları tavsiyesinden sonra kayıt yaptırdıklarını kaydetti.

Demetriou, Ukrayna’daki Kıbrıslıların tetikte olmaları, Dışişleri Bakanlığının güncellenen tavsiye ve talimatını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, Ukrayna’nın herhangi bir yerinde sürekli veya geçici yaşayan Kıbrıslıların internet çevrim içi platformu www.connect2cy.gov.cy’ndan ve/veya büyükelçiliğin Konsolosluk Dairesinden iletişim bilgilerini sağlamalarını istemişti.