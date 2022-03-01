Ukrayna vatandaşlarına bedava PCR…

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne havaalanlarında girişlerde zorunlu olan PCR uygulamasının Ukraynalı yolcular için ücretsiz olmasına karar verildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ukraynalı göçmenlerin siyasi kabulü yönünde verdiği talimat sonrasında, Baf ve Larnaka Havaalanlarına gelecek olan Ukraynalı yolcuların PCR ücreti ödemeyeceklerini yazdı.

Gazete ayrıca, Posta Dairesi’nin Rusya ve Belarus’a yönelik tüm posta gönderimlerinin durdurulduğunu duyurduğunu da aktardı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, güneyde yaşayan “Pontuslu Rumların”, Anastasiadis’e bir mektup göndererek, Ukrayna’nın “Mariupol” kentinde yaşayan Yunanlıların çatışma bölgesinden kurtarılarak güneye yerleştirilmesi için girişim başlatılması talebinde bulunduklarını yazdı.