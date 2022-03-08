Ukrayna harabeye dönüyor: Bombardıman kentleri yok ediyor

Ukrayna Rusya savaşında 13. güne girildi. Rusya tarafı kentlerde sıkışan sivillerin tahliyesi için saldırıların durdurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı abluka altındaki beş kente sabah 10.00'dan itibaren saldırıların kesildiğini açıkladı.

Halihazırda 1.5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna ordusu ve Ukraynalı milisler şehir savaşına hazırlanırken Rusya, Kiev başta olmak üzere büyük kentleri yoğun bir şekilde bombalıyordu.

Tahliyenin ardından bombardımanın daha sert şekilde başlaması bekleniyor. Günlerdir devam eden saldırılar yüzünden ülke harabeye dönmüş durumda.

Rusya sadece askeri noktaların hedef alındığını söylese de saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Şehir savaşlarında sivil yerleşim yerleri de milisler ve askerler tarafından kullanılıyor. Bu durum binaları saldırıya açık hale getiriyor.

Öte yandan hem havadan hem karadan yapılan yoğun bombardıman nedeniyle siviller tehlike altında yaşıyor.