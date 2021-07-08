Üçüncü dalga geldi, yatak kapasitesi dolmak üzere!

Devrim DEMİR

Vakalar yeniden tırmanışa geçti, Acil Durum Hastanesi alarma geçti. 40 yaş altı hasta sayısında ciddi bir artış yaşanırken, pandemi otellerinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

Pandemi Hastanesinde yatak kapasitesi dolmak üzere, odalarda yataklar çiftlendi.

Yerel vakaların artışı ile hekimler tedirginlik yaşarken, “Üçüncü dalga geldi, yaşı genç olup solunum yetmezliği çeken hastalarımız var” şeklinde uyardı.

YENİDÜZEN, en yoğun günlerinden birini yaşayan Acil Durum Hastanesi’ni görüntüledi. Ambulans seslerinin bir an durmadığı hastanede, her otobüste 25 kişinin ve özellikle küçük yaşlarda çocukların olduğu dikkat çekti.

Hekimler, son 7 günde katlanarak artan pozitif vakalar nedeniyle, yoğun bakım ve hasta yatışında artış beklediklerin kaydetti.

Acil Durum Hastanesi Başhemşire Fethiye Karakış, yine Pandemi Hastanesinde görev yapan Doktor Emine Kamiloğlu, ve Ocak ayında Mağusa Devlet Hastanesinden takviye olarak Pandemi Hastanesinde göreve başlayan Pratisyen Hekim Cihan Tüccar, önemli bilgiler verdi, hastalığın yeni bir dalga ile geldiğini kaydetti.

Oteller yeniden doldu… Pandemi Hastanesinde kapasite dolmak üzere

Vakalar Temmuz ayı itibarı ile yeniden yükselişe geçti. Pozitif vakaların birçoğu ise 40 yaş altı olduğu öğrenilirken, dün 97 yeni vaka tespit edildi.

Acil Durum Hastanesi dün en yoğun günlerinden birini yaşarken, sabah 08.00-14.00 saatlerinde arasında doktorlar 80 ve üzerinde hastaya müdahale etti.

Pandemi otelleri yeniden dolarken, otellere taşınan hastalar otobüslerle sevk edildi. Acil Durum Hastanesi yatak kapasitesi de dolmak üzere, odalardaki yataklar yeniden çiftlenirken, pozitif hastalar dün sevk edilmek için bekleme salonunda aileleri ise dışarıda bekledi.

Acil Durum Hastanesi Başhemşire Fethiye Karakış:

“Hepimiz bunaldık ama tedbirlerle bunu da atlatabiliriz”

Acil Durum Hastanesinde Başhemşire olarak görev yapan Fethiye Karakış, vaka sayılarında yeniden bir artış olduğunu iş yükünün yeniden arttığını kaydetti.

Başhemşire Fethiye Karakış, hastanede 50 hemşirenin görev yaptığını hemşirelerin gönüllülük esasına dayalı hizmet verdiğini kaydetti.

Temmuz ayının gelmesi ile vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Karakış şunları söyledi: “Poliklinik yükümüz de ağır… Doluluk oranı yarıdan fazla… İstekliyiz, bilinçliyiz her zaman hazırız. Halkımıza çağrım hepimiz insanız hepimiz sosyalleşmeyi özledik, buna ihtiyacımız var bununla beraber kalabalığı özledik, dünya rahatladı ancak maskemizi sosyal mesafemizi koruyalım tatillerde daha ücra yerleri tercih etsinler kurallar hala geçerli. Bunaldık ama tedbirleri arttırarak eski günlerimize kavuşabiliriz”

Karantina Hekimi Emine Kamiloğlu:

“Üçüncü bir dalgaya girdik, önümüzdeki iki hafta çok önemli”

YENİDÜZEN’e önemli bilgiler veren Karantina Hekimi Emine Kamiloğlu, üçüncü bir dalgaya girildiğini, en son 100 hastanın Ocak ayında görüldüğünü ve kapanmaya gidildiğini söyledi.

Aşılı olan kişilerde semptomların hafif atlatıldığını, ancak temmuz ayının girişi ile beklenenin üzerinde bir artış yaşandığını kaydeden Kamiloğlu, “Biz bu artışı kış ayında bekliyorduk. Beklenenden çok erken oldu, yüzleri ve üzerini bulacağımız günlere geldik” dedi.

Kamiloğlu: “Aşılanma rehavetini yaşıyoruz”

Karantina hekimi Emine Kamiloğlu, DELTA Virüsünün çok tehlikeli olduğunu, aşılanmanın verdiği rehavet ile maske ve mesafenin unutulduğunu kaydetti.

Düğünler, açık havalarda düzenlenen partilerin sosyal mesafe kuralına uyulmadan yapıldığının altını çizen Kamiloğlu,” herkes çok haklı son bir buçuk senedir kısıtlamalarla yaşadık ancak vaka sayılarındaki artış yeniden kısıtlamalara gidilebileceğinin işaretini gösterir” şeklinde konuştu.

Pandemi Hastanesinde yatak sayısında ciddi bir azalma yaşandığını da dikkati çeken Kamiloğlu, herkesin dikkatli ve temkinli olması gerektiğini söyledi. Sabahtan öğle saatlerine kadar sadece 80 hastaya baktığının da altını çizen kamiloğlu,”100 vakanın üstünde sayı bekliyoruz. Yatış sayısı 50’yi geçti ve tespit edilen yeni hastaların da yatışına gerek duyulacak” dedi.

Hastaların yaş oranı 40 yaş altı. Genç olup solunum yetmezliği yaşayanlar var…

Aşılanmanın etkili olduğunu semptomların çok hissedilemediğini ancak, 40 yaş hasta sayısında ciddi bir artış olduğuna vurgu yapan Kamiloğlu,” Genç olup bana bir şey olmaz demeyin… Genç hastalarımızda solunum sıkıntısı çekenleri tespit ettik ve bu çok üzücü.”

İş yüklerinin de arttığını kaydeden Kamiloğlu, dışarıdan bir doktor desteğinin verilmeyeceği yönünde de bilgi aldıklarını kaydetti.

“Hasta sayısı artarsa, birçoğu doktor kontrolünden geçirilmeden ya eve ya otele gönderilecek”

Mevcut doktor sayısı ile hastaların artması durumunda, hastanede işlerin çok zor döneceğini ifade eden Doktor Kamiloğlu, sayının 1 hafta sonra 200’ü göreceğini bu yük ile hasta bakılamayacağını bazı hastaların ise doktor görmeden eve veya otele gönderilebileceğini ifade etti.

Acil Durum Hastanesinde hekim sayısının da belli olduğuna değinen Kamiloğlu, 15 uzman ve 6 pratisyen olduğunu kaydetti.

15 Uzman Doktor’un sadece pandemiye bakmadığını da kaydeden Doktor Kamiloğlu, “Göğüs Hastalıklarından 10 uzman var. Buraya yoğunlaşmamız mümkün değil, çünkü göğüs hastaları da ağır hastalar” dedi.

Yoğun bakım ve yatan hasta sayısında artış bekleniyor…

Hastaneye hasta yatışı oldukça hemşireye de ihtiyaç olacağına vurgu yapan Doktor Emine Kamiloğlu, “sayı artacak… Yoğun bakımda 3 hastamız var.. Yoğun bakım ve yatan hasta sayısında artış bekliyoruz” dedi.

Özellikle yerel vakalarda ciddi bir artış yaşandığını bu artışın kümelenme şeklinde olmadığını farklı farklı bölgelerden olduğu için bunun oldukça tedirgin edici olduğunu vurguladı.

Bulaşın zannedilenin üstünde olduğuna da dikkati çeken Kamiloğlu,”Çocuklarımızın Eylül’de okula gitmesini istiyorsak, mekânların yeniden kapanmasını istemiyorsak tedbirli olalaım. Yeterli doktor ve hemşire desteği bulunmazsa, yatan hasta sayısında ciddi bir artış olursa mecburen kısıtlamalar gelecek. Amacımız sağlık kapasitesinin üzerine çıkmamak. Hastalığın artışını bekliyoruz, saat olarak bir takım kısıtlamalara gidilmesini bekliyoruz, mekânlar mutlaka denetlenmeli” şeklinde konuştu.

Kamiloğlu kurallara uyulması konusunda uyardı…

Vaka sayılarında iki haftalık süreçte yükselme olacağına da değinen Kamiloğlu, iki haftayı çok iyi değerlendirmek gerektiğini kaydetti. Bayramında yaklaştığını yurt dışından turist beklendiğine değinen Kamiloğlu, “herkes kendini korusun, maske mesafe çok önemli” dedi.

Veli Umut Erkal (Pozitif hasta)

“Nefes almakta zorlandığım için ambulansla geldim”

Acil Durum Hastanesinde muayene olmak için bekleyen ancak dün yaşanan yoğunluk nedeniyle tedavi olmadan geri otele gönderildiğine sitem eden Veli Umut Erkal, 4 gün önce pozitifleştiğini söyledi. Nefes almakta zorlandığı için ambulansla sevk edildiğini kaydeden Erkal, “Nefes almakta zorlandığım için hastaneye sevk edildim ambulansla iki saat bekledim. Yeniden otele dönmeye karar verdim… Şuan 24 kişiyiz otobüste. Çok fazla küçük çocuk var… Oteller dolup taştı. Ben bugün hastaneye yatırılmak için geldim nefes alamadığım için kimse bakmadı… İlaç tedavim sürüyor…”

Pratisyen Hekim Cihan Tüccar:

“Hastaneye yatış rakamları arttı”

Pandemi Hastanesinde görev yapan ve 2021 Ocak ayında Mağusa Hastanesinden takviye olarak gelen Pratisyen Hekim Cihan Tüccar, sürekli değişen bir çalışma sistemi olduğunu söyledi.

Ocak Şubat ayında ciddi bir yoğunluk yaşandığını, arada bir rahatlama olduğunu şuan ilgili hastanede 3 servisin de aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.

6 Pratisyen hekimin görev yaptığını dile getiren Tüccar, 1 hekimin sürekli pozitif otellerde görevli olduğunu geriye kalanların ise sürekli aktif çalıştığını kaydetti.

Hastaneye yatışlarda rakamların arttığını kaydeden Tüccar, “Yoğunlaşmaya başladık” dedi.

Pozitif vakaların yoğun bir şekilde geldiğini kaydeden Tüccar,” Otellerde sıkışma oldu. Kimin nereye gideceği, hangi aracın götüreceği karışıklığı var. Bir anda vaka sayıları katlanarak arttı. Önceki iki haftaya göre müthiş bir vaka sayısı artışı gözlemlenmekte. Genç hastalarımız çok fazla, aşıya güvendik maskeleri attık. Önlemler unutuldu, partiler toplu eğlenceler yapıldığı görülmekte. Sayılar bizi korkutuyor, hepimiz bunaldık ama dikkat etmek zorundayız. Bütün yük Göğüs hastalıkları Doktorlarının üzerinde, Ağustos ayında izine çıkmayı düşünüyorduk Pratisyen Hekimler olarak, Eylül ayında sınavımız var. Sadece evimize dinlenmeye gidip geri geliyoruz. Aşının önemi çok büyük lütfen aşımızı olalım, aşılı bireyler de tedbirleri elden bırakmasınlar.”