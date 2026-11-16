Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkanı ve adayı Dr. Süleyman Uluçay, şehirde toplu taşıma kültürünü geliştirmek ve vatandaşlar ile turistlere modern bir ulaşım alternatifi sunmak amacıyla hayata geçirdikleri projelerin detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Uluçay, yaptığı açıklamada belirlenen kritik noktalarda ücretsiz ulaşım hizmeti başlattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde toplu taşıma kültürünün gelişebilmesi adına vatandaşlarımıza ve turistlere Derinya Sınır Kapısı – Suriçi, Palm Beach – Glapsides, DAÜ – Suriçi ve Perşembe Pazarı güzergahlarında ücretsiz ulaşım alternatifi sağladık."

7 binden fazla yolcu taşındı, okullara ücretsiz destek verildi

Hizmete sunulan bu hatlar kapsamında bugüne kadar 7 binden fazla yolcunun taşındığını aktaran Uluçay, öğrencilerin ve gençlerin faaliyetlerine de destek verdiklerini vurguladı. Uluçay, şehirdeki 22 okulun tüm sosyal ve sportif faaliyetleri için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunduklarını ifade etti.

Ülkemizde bir ilk: Google Maps entegrasyonu

Ulaşımda güvenilirliği ve erişilebilirliği artırmak adına teknolojik adımlar attıklarını belirten Dr. Süleyman Uluçay, ülkemizde bir ilke imza atarak otobüslere takip cihazı taktıklarını ve Google Maps entegrasyonunu devreye aldıklarını açıkladı. Bu sistem sayesinde yolcuların otobüslerin canlı konumlarını ve tahmini varış saatlerini anlık olarak görebildiklerini belirten Uluçay, mesajını "Herkes için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.