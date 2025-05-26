“Üçlü görüşmeyi, mal – mülk meselesi nedeniyle reddettim”

Kıbrıslı Türk ‘lider’ Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de dahil olacağı üçlü bir görüşmeyi reddettiğini belirtti:

“Üçlü görüşme konsuna gerek yok dedim, Hristodulidis ile böyle bir ortamda görüşme sağlanamayacağını, mal - mülk konusunda rahatsızlık olduğunu, bu konular düzeltilmeden böyle bir ortamın yaratılmasının doğru olmayacağını ifade ettim.”

Mülkiyet kriziyle ilgili Kıbrıs Rum tarafının tavrını “terör” olarak niteleyen Ersin Tatar, “Bu adımlarla bizleri daha da sıkıştırarak zorlayacaklarını sanıyorlarsa, bunun çok büyük bir hesap hatası olacağını Sayın Holguin’e ilettim” dedi.

Holguin’in 1 Temmuz’da Kıbrıs sorunuyla ilgili raporunu yazmaya başladığı süreçle, mevcut sürecin çok farklı olduğunu ifade eden Tatar, “8 – 9 ayda, olaylar bambaşka bir noktaya gelmiştir” şeklinde konuştu.

Holguin’den, özellikle mülkiyet krizi ve tutuklamalar konusunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletmesini istediğini belirten Tatar, “Bizi çok üzdüklerini, yaşananları tolere edemeyeceğimizi ilettim” dedi.

Tatar, Holguin’in 31 Mayıs’ta Atina üzerinden Ankara’ya giderek TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini ve gelişmeleri kendisine ileteceğini söylediğini de ifade etti.

Tatar son olarak, mülkiyet kriziyle ilgili, “eğer bu adımlar durmazsa, karşı hamleler olabilir, herkes bundan zarar görebilir” dedi: “Eğer yeni atmosferin devamı arzulanıyorsa, gelecekte bir anlaşmaya zemin hazırlaması temenni ediliyorsa, tüm bunların durması gerektiğini Sayın Guterres’e iletmesi için Sayın Holguin’e söyledim. Eğer bu adımlar durmazsa bunun karşı hamleleri olabilir, talihsizliklere sebebiyet olabileceği, herkesin bundan zarar görebileceği ayrı bir konu.”