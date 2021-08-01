Uçaner: “Aşılı hasta sayısı yüzde 20-25”

Acil Durum Hastanesi Temmuz ayı verilerine göre Covid-19 Pozitif hastaların 399’u çift doz Sinovac aşısı oldu. Ülkemizde büyük çoğunlukla Sinovac aşısı yapılması nedeniyle bu istatistik öne çıktı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, sosyal medya paylaşım hesabından 01-31 Temmuz hastaneye başvuru tablosunu paylaştı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner’in yayınladığı verilere göre pozitif vakalarda Türkiye ve Nijeryalı yoğunluğu da dikkat çekti.

Pozitif vakalardan 13’ünün Astra Zenaca, 19’unun ise Pfizer Biontech aşısına sahip olduğu görüldü. Yine de Sağlık Bakanlığı, hangi aşı grubundan kaç doz aşı yapıldığını ve toplam vakaların aşılara göre dağılımını açıklamadı.

Doktor Erol Uçaner’in paylaşımı şöyle:

Acil Durum Hastanesi olarak her birim işini en layıkıyla yapmakta, kurduğumuz bir istatistik birimi var, gün be gün, her detay elimizde, sık paylaşmıyoruz. Gerekli şeyleri paylaşacağız ve devam edeceğiz.

Onlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Yorulan doktor, hemşire, işçi, sekreter, şoförler, herkese emekleri için tekrardan teşekkür ederim. Aylık olarak merak edilen her detay bu tabloda var. Önümüzdeki günlerde hastanede yatan, tedavi gören hastaların aşı dağılımı, aşılı ve aşısız hasta kıyaslaması, hangi yaş, hangi aşı, tedavi sürelerinde de paylaşacam. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Not: sinovac aşışındaki fazlalık, nüfusun aşılama süresince kullanılan en fazla aşı olmasından dolayıdır. Hastaneye başvuran hasta ortalamasında yaklaşık tespit edilen aşılı hasta %20-25 arasında değişmektedir. Aşı için başvuralım, aşımızı yapalım, kışa daha hazır girelim.”