Üç trafik kazasında beş kişi yaralandı, alkollü bir sürücü tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Mustafa Botan (E-23), yönetimindeki HC 370 plakalı araçla bu sabahın erken saatlerinde Güzelyurt-Lefkoşa yolunda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç toprak sete çarpıp, takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Alihan Arıkan (E-20), Efe Öztürk (E-19) ve Yağız Atalay(E-21), kendi imkanlarıyla gittikleri Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerin ardından sürücü Mustafa Botan taburcu edilirken, diğer şahıslar tedavi altına alındı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa’da, 101 miligram alkollü olduğu tespit edilen sürücü Berkan Balanan (E-20), yönetimindeki LK 103 plakalı araçla dikkatsizce tek yön seyrettiği sırada Esat Çınar Sokak kavşağına yaklaştığı esnada, sokaktan caddeye giriş yapan Burak Gürses (E-21) yönetimindeki FS 106 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

LK 103 plakalı araç sürücüsü Berkan Balanan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kaza yapan alkollü sürücü yaralandı

Lefke-Güzelyurt çevre yolu, Cengizköy çemberi mevkiinde ise, dün, 193 miligram alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mehmet Ağaç (E-51), yönetimindeki KY 922 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırım taşlarına çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.