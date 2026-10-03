Üç trafik kazası; 7 yaralı, 1 tutuklu

İnönü Kavşağı, Gönyeli ve Gemikonağı’nda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı, alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü ise tutuklandı.

İnönü Kavşağı’ndaki kazada 5 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında İnönü Kavşağı’nda meydana gelen kazada, 37 yaşındak, Eda Mutimol yönetimindeki araç ile Lefkoşa’dan Mağusa istikametine seyreden 30 yaşındaki Hüseyin Taş yönetimindeki araç çarpıştı.

Kazada iki sürücü ile Taş’ın aracında yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Fırat Taş, 37 yaşındaki Emrah Taş ve 32 yaşındaki Ömer Faruk Taş yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan dört kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, köprücük ve kaburga kemiklerinde kırık tespit edilen Emrah Taş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Gönyeli’de alkollü sürücü tutuklandı

Gönyeli’de dün saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada ise 112 miligram alkollü araç kullanan 32 yaşındaki Emre Erdoğan, 20 yaşındaki Muhammet Kerem Şahin yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Erdoğan alkollü araç kullanıp kaza yapmak suçlarından tutuklandı.

Gemikonağı’nda iki kişi yaralandı

Gemikonağı’nda bugün saat 04.30'da Ecevit Caddesi’nde meydana gelen kazada, 92 miligram, alkollü araç kullanan 18 yaşındaki Haci Ahmet Palıtözü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direği ile reklam tabelasına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Ali Palıtözü, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturmaları sürüyor.