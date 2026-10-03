Bir günde 264 sürücü rapor edildi, 3 kişi tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde 264 sürücü rapor edildi, 22 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı. Sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde bin 635 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratan 264 sürücü rapor edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 2’si polisin dur talimatına uymamak ve 59’u diğer trafik suçları.”