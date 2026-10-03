“Yapay Zekâ Çağında Güven ve Hakikat” konferansına bildiri özeti gönderimi için son tarih 11 Ekim

“Yapay Zekâ Çağında Güven ve Hakikat” temasıyla düzenlenecek konferansa bildiri özeti gönderimi için son başvuru tarihi 11 Ekim olarak güncellendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (CRCP), 8. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı’nı, 12–14 Kasım tarihleri arasında DAÜ İletişim Fakültesi, Prof. Dr. Aysel Aziz Salonu’nda gerçekleştirecek.

Bu yıl “Yapay Zekâ Çağında Güven ve Hakikat” (Trust and Truth in the Age of AI) temasıyla düzenlenecek konferansın açılışı 12 Kasım Pazartesi günü, saat 10.00’da yapılacak.

Konferansta; yapay zekânın bilgi üretimi, dolaşımı ve tüketimi üzerindeki giderek artan etkileri; hakikat, güven, etik, güvenilirlik ve hesap verebilirlik kavramları çerçevesinde ele alınacak.

CRCP Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, konferansın iletişim ve medya alanındaki güncel tartışmaları farklı disiplinlerden araştırmacılarla bir araya getirmeyi amaçladığını belirterek, konferansta gazetecilik ve siyasal iletişimden stratejik iletişim, reklam ve halkla ilişkilere; dijital platformlardan görsel kültür, sinema ve yapay zekâ aracılığıyla yeni anlatı biçimlerine kadar geniş bir yelpazede çalışmaların tartışılacağını ifade etti.

Ulusal ve uluslararası akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Türksoy, konferansa Türkçe ve İngilizce bildiri önerilerinin kabul edildiğini kaydetti.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, yapay zekâ ile birlikte bilgiye erişim ve içerik üretiminin hız kazanmasının, aynı zamanda doğruluk, güvenilirlik, etik sorumluluk ve medya profesyonellerinin rolü konusunda yeni soruları gündeme getirdiğini belirtti. Konferansın, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek bu dönüşümün iletişim ve medya alanındaki etkilerinin kapsamlı biçimde tartışılmasına katkı sunacağını ifade eden Ersoy, konferansın birçok önemli çalışmaya ev sahipliği yapacağını vurguladı.

Başvuru süresi 11 Ekim’e uzatıldı

Farklı ülkelerden konferansa gösterilen ilgi üzerine, araştırmacılara ek süre tanındı. Buna göre, bildiri özeti gönderimi için son başvuru tarihi 11 Ekim olarak güncellendi.

Davetli konuşmacılar Prof. Dr. Thomas Hanitzsch ve Prof. Dr. Mustafa Halilsoy.

Konferansın bildiri çağrısı, başvuru koşulları ve diğer ayrıntılarına crcp.emu.edu.tr adresindeki konferans sayfasından ulaşılabiliyor.