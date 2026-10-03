“Girne’ye önemli bir kamusal alan daha kazandırdık”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) ile yapılan protokol kapsamında, belediyenin parselinde bulunan lojmanların yenilenmesinin ardından arazinin Girne Belediyesi’ne devrinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

Şenkul, yaklaşık bir yıl önce imzalanan protokol kapsamında 30 yeni lojmanın yapımının tamamlanarak teslim aşamasına geldiğini, eş zamanlı olarak mevcut binanın da belediyeye teslim edilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun dün gerekli prosedürü tamamlayarak arazinin resmi olarak Girne Belediyesi’ne devrini onayladığını açıklayan Şenkul, süreçte katkı koyan geçmiş ve mevcut KTBK komutanlarına kent halkı adına teşekkür etti.

Söz konusu arazinin Girne’nin, belediyenin ve yapımı devam eden Kültür Merkezi’nin geleceği açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Şenkul, “Bu, dört yıl içinde belediyemize kazandırdığımız dördüncü kamusal arazi” dedi.

Şenkul, yeni lojmanların KTBK’ya, arazinin ise Girne’ye hayırlı olmasını dileyerek açıklamasını “Az laf, çok iş” ifadeleriyle tamamladı.