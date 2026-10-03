Öğretmenlere çevre eğitimi...

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı desteğiyle, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen SWIFT – Mağusa’nın Dönüşümü İçin Sürdürülebilir Sulak Alanlar Girişimi Projesi kapsamında hayata geçirilen SWIFT Öğretmen Akademisi, Eğiticilerin Eğitimi programını tamamladı.

Verilen bilgiye göre, MAGEM Maraş’ta gerçekleştirilen 8 saatlik programa, farklı okul ve eğitim kurumlarından 20 öğretmen katıldı. Eğitimler, Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından yürütüldü.

Eğitim programında öğretmenler, SWIFT Projesi kapsamında Ayluga Kentsel Sulak Alanı’na özgü geliştirilen “Benim Kentim, Benim Sulak Alanım” Çevre Eğitimi Modülü ve beraberindeki eğitim materyalleriyle uygulamalı olarak çalıştı.

Çocukların Ayluga’nın doğal zenginliklerini keşfetmelerini ve doğayı korumaya yönelik sorumluluk geliştirmelerini desteklemek amacıyla hazırlanan modülün, Ayluga’dan hareketle geliştirilmiş olmakla birlikte farklı sulak alanlara ve farklı yerel çevrelere uyarlanabilecek esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilen açıklamada, hazırlanan modül ve eğitim materyallerinin, tüm öğretmenlerin yararlanabilmesi amacıyla açık erişime sunulacağı kaydedildi.

Eğitime; Şehit Salih Terzi İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Karakol İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Yeniboğaziçi Yakın Doğu Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Lisesi ve Namık Kemal Lisesi gibi farklı eğitim kurumlarından öğretmenler katıldı.

SWIFT Öğretmen Akademisi ile Ayluga için geliştirilen çevre eğitimi yaklaşımının öğretmenler aracılığıyla çocuklara, sınıflara ve okullara taşınması hedefleniyor. Programın bir sonraki aşamasında gönüllü öğretmenler, proje kapsamında gerçekleştirilecek pilot çocuk eğitimlerinde eğitmen olarak görev alarak modülü çocuklarla uygulama fırsatı bulacak.