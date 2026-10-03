Kermiya'da görüntü yine değişmedi

Başkent Lefkoşa'da adanın kuzeyi ile güneyi arasında tek araçlı geçiş yapılabilen Kermiya barikatında görüntü yine değişmedi yine uzun kuyruklar oluştu.

Geçiş noktasının kuzey kısmında araç kuyruğu Kermiya bölgesindeki sosyal konutlara dek uzandı, geçiş yapmayı bekleyen yüzlerce kişi isyan etti.

Kermiya geçiş noktasında daha önce birçok kez buna benzer görüntü meydana gelmişti.