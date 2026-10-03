“Rakamlara baktığımızda hâlâ gidecek yolumuz var”

Berivan Babahan

KKTC sigorta sektörü, son yıllarda prim üretiminde kayda değer bir büyüme gösterse de mevcut veriler sektörün ülkenin sahip olduğu ekonomik potansiyeli henüz tam anlamıyla yansıtmadığını ortaya koyuyor. Zirve Sigorta Genel Müdürü Ahmet Çukurovalı, sigorta sektörünün başarısının yalnızca üretilen prim miktarıyla değerlendirilemeyeceğini belirterek, asıl göstergenin nüfus, araç ve konut sayısına karşılık sigortalılık oranları olduğunu söyledi. KKTC'de yaklaşık 476 bin nüfusa karşılık 416 bini aşkın motorlu araç ve yaklaşık 190 bin konut bulunduğunu hatırlatan Çukurovalı, özellikle konut sigortaları ile isteğe bağlı sigorta branşlarında önemli bir gelişim alanı olduğunu ifade etti. Sigorta kültürünün hâlâ büyük ölçüde zorunlu trafik sigortasıyla sınırlı kaldığını kaydeden Çukurovalı, sektörün sürdürülebilir büyümesinin ancak kasko, konut ve özel sağlık sigortalarının daha geniş kesimlere ulaşmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

“Mevcut ekonomik potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilemiyor”

Zirve Sigorta Genel Müdürü Ahmet Çukurovalı, ülkede sigorta sektörünün prim üretiminde büyüme kaydetmesine rağmen mevcut ekonomik potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilemediğini belirtti. Çukurovalı, sektörün yalnızca üretilen prim miktarıyla değil, sigorta penetrasyonu ve gönüllü sigortalılık oranlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Araç yoğunluğu yüksek, sigortalılık oranı geride”

Çukurovalı, ülkenin nüfusu, trafikteki araç sayısı ve konut stoku dikkate alındığında sigorta sektörünün ulaşabileceği seviyenin altında bulunduğunu ifade etti. Ülkede yaklaşık 476 bin nüfusa karşılık 416 binin üzerinde motorlu aracın bulunduğunu belirten Çukurovalı, buna rağmen zorunlu trafik sigortası bulunan araç sayısının yaklaşık 336 bin olduğunu söyledi. Kayıtlarda aktif görünmesine rağmen kullanılmayan araçların bulunabileceğine dikkat çeken Çukurovalı, yine de zorunlu sigortada dahi sistem dışında kalan önemli bir kesimin varlığının göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

“Prim üretimi büyüyor”

Sigorta sektörünün üretim rakamlarının artış gösterdiğini belirten Çukurovalı, 2024 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 565 bin poliçe düzenlendiğini ve toplam prim üretiminin 2,94 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti. Bu üretimin büyük bölümünü kasko ve trafik sigortalarının oluşturduğunu söyleyen Çukurovalı, ticari, yangın ve konut sigortalarında düzenlenen poliçe sayısının ise 29 bin 696 seviyesinde kaldığını belirtti.

“Konut sigortalarında tablo dikkat çekiyor”

Yaklaşık 191 bin 500 konut elektrik sayacının bulunduğu bir ülkede konut ve yangın sigortalarındaki poliçe sayısının oldukça düşük kaldığını ifade eden Çukurovalı, açıklanan rakamın yalnızca konutları değil, ticari ve yangın poliçelerini de kapsadığına dikkat çekti.

Bu nedenle gerçek konut sigortası penetrasyonunun açıklanan verilerin de altında olduğuna işaret eden Çukurovalı, konutların önemli bir bölümünün sigorta güvencesinden yoksun olduğunu söyledi.

“Diğer ülkelerde sigorta çeşitliliği artıyor”

Çukurovalı, Kıbrıs’ın güneyi, Türkiye ve diğer Türk devletlerinde sigorta sektörünün motor sigortalarının ötesine geçerek sağlık, hayat, yangın ve mal sigortalarında da büyüme gösterdiğini ifade etti. Gelişmiş sigorta piyasalarında motor sigortalarının önemini koruduğunu ancak sektörün farklı branşlara yayıldığını belirten Çukurovalı, bu çeşitlenmenin sigorta sektörünün sürdürülebilir büyümesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

"Sorun sigortalanacak mal eksikliği değil"

Ülkede sigorta sektörünün başarısız olarak değerlendirilmesinin doğru olmayacağını ifade eden Çukurovalı, sektörün büyümeye devam ettiğini söyledi. Ancak mevcut nüfus, araç sayısı ve konut stoku dikkate alındığında ulaşılan seviyenin yeterli olmadığını belirten Çukurovalı, asıl sorunun sigortalanacak mal varlığının yetersizliği değil, sigorta kültürünün hâlâ büyük ölçüde "zorunlu olduğu için sigorta yaptırma" anlayışıyla sınırlı kalması olduğunu dile getirdi.

Çukurovalı, sektörün bundan sonraki büyüme alanlarının kasko sigortasının yaygınlaştırılması, konutların daha fazla güvence altına alınması ve özel sağlık sigortasının toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırılması olduğunu vurguladı.

"Gerçek anlamda gelişmiş bir sigorta piyasasının ölçüsü, zorunlu trafik sigortası yaptıranların sayısı değil, vatandaşların zorunlu olmayan risklerini de kendi iradeleriyle güvence altına almayı tercih etmeleridir." ifadelerini kullandı.