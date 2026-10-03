53 yaşındaki Tugay Gezen hayatını kaybetti

Lefkoşa'da dün akşam halı sahada futbol oynadığı sırada aniden rahatsızlanan Güzelyurt sakinlerinden 53 yaşındaki Tugay Gezen yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında halı sahada futbol oynarken rahatsızlanan 53 yaşındaki Gezen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gezen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

53 yaşındaki Gezen'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.