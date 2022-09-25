Ülkede dün üç farklı noktada yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bazı ağaçlar, otlar ve damla sulama lastikleri zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.30 sıralarında Göçeri’de Keçili Mevkiindeki arazide, M.G.(E-47) ve H.G.’nin (E-43) yetkili makamlardan izin almadan temizlik maksadıyla yaktıkları ateş kontrolden çıktı. Bunun sonucunda, Yusuf Gagari’ye ait 2 dönümlük tarla içerisindeki kuru otlar ile 3 adet zeytin ağacı, 4 adet alıç ağacı tamamen yanarken, 1 zeytin ve 3 alıç ağacı kısmen yandı. Bahse konu kişilerle ilgili ise yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’ta Su Arıtma Tesisi bölgesinde de dün saat 09.00 sıralarında, elektrik tellerinin kopup kuru otların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, Salih Canlısoy’a ait 7 dönümlük tarla içerisindeki kuru otlar, kamışlık ve damla sulama lastikleri zarar gördü.

Pınarbaşı - Göçeri Anayolunun güney kısmında ise henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangında, 5 dönüm dağlık arazi içerisindeki kuru otlar ve makilik alan ile 5 adet alıç ağacı, 5 adet zeytin, 5 adet selvi, 2 adet nar, 2 adet limon ve 1 adet yenidünya fidanı yandı.